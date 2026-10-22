Дружина Залужного з’явилася на Українському жіночому конгресі

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Олена Залужна, дружина посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, відвідала 10-й Український жіночий конгрес у Києві.

Після заходу вона поділилася враженнями у Facebook, зазначивши, що її зворушили історії жінок, їхні сльози радості та горя.

За словами Залужної, у складні часи важливо не втрачати надію та залишатися разом.

Олена Залужна народилася у 1976 році, за освітою економістка, раніше працювала в «Укргазбанку». У 2024 році вона разом із чоловіком переїхала до Великої Британії. Дружина дипломата зазвичай уникає уваги медіа та публічних виступів.

Джерело: Facebook Олени Залужної.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що старий світовий порядок руйнується разом із політичною, економічною та безпековою системами. За його словами, частина держав і досі спирається на правила, сформовані після 1945 року, тоді як Росія, Китай та інші країни, незадоволені чинним устроєм, прагнуть змінити його для посилення власного політичного впливу.

Валерій Залужний отримав найвищий показник довіри серед політиків і військових, яких включили до нового опитування. Водночас у моделюванні президентських виборів Володимир Зеленський отримав 23,6% серед тих, хто визначився з вибором і планує голосувати, а Залужний — 22,7%. Дослідження також показало значну частку українців, які поки не визначилися зі своїми політичними вподобаннями.

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