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Колишній військовослужбовиці Полку Калиновського Вероніці Янович відмовили у виплаті не лише грошей за загиблого чоловіка, білоруського добровольця Олексія Лазарєва, а й навіть не віддали його останню зарплату. Все це через її білоруське громадянство.

Олексій Лазарєв загинув у січні 2026 року. За словами Вероніки, бюрократична перешкода виникла через недосконалість нових законодавчих норм та постанов, ухвалених у 2024 році, які формально прирівнюють родичів білоруських добровольців до ризикових категорій через паспорти громадянство рф чи білорусі. Жінка наголосила, що вісім місяців очікувала на офіційне обґрунтування відмови, а в тексті рішень її фактично згадують поряд із колаборантами та зрадниками.

Вероніка зазначила, що вирішила говорити про цю проблему публічно заради інших сімей білоруських і закордонних добровольців, які через страх переслідувань чи брак ресурсів не можуть захистити свої права. Зараз до вирішення правової колізії залучаються юристи, правозахисники та представники Верховної Ради.

Джерело: «Єврорадіо».

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до Києва вручила нагороди білоруським добровольцям, які беруть участь у бойових діях у складі Сил оборони України. Йдеться про медалі для громадян Білорусі, які воюють на боці України в російсько-українській війні. Захід відбувся в межах візиту опозиційної політикині до української столиці.

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