ДСНС очолила рейтинг довіри українців, серед міжнародних організацій лідирує ЄС

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Найвищий рівень довіри серед українських інституцій має Державна служба з надзвичайних ситуацій — їй довіряють 96% громадян. Серед міжнародних організацій лідирує Європейський Союз із показником 59%. Водночас довіра українців до НАТО знизилася до 44%.

Такі результати опитування соціологічної компанії Rating Group, проведеного 18–23 вересня на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Результати дослідження представили 11 листопада.

Національній гвардії України довіряють 83% опитаних, Службі безпеки України – 73%, Державній прикордонній службі – 62%, Офісу омбудсмена – 56%, Центру протидії дезінформації – 55%, Державному бюро розслідувань та Національному антикорупційному бюро України – по 53%. При цьому довіра до Національної гвардії зросла з 50% у 2021 році до 83% і з 2024 року стабільно перевищує 80%.

Менше 50% довіри, але більше ніж недовіри мають Міністерство юстиції (49% проти 39%, решта не змогли відповісти) та Бюро економічної безпеки (42% проти 40%).

Міністерству внутрішніх справ України довіряють 45%, не довіряють 50%, Національній поліції довіряють 42% опитаних, не довіряють 57%, Державній митній службі – 39% проти 55%, Національному агентству з запобігання корупції – 37% проти 55%. Судовій владі загалом довіряють 27% українців, не довіряють 70%, а Офісу генерального прокурора – 19% проти 76%. Порівняно з 2025 роком довіра знизилася до Офісу генпрокурора (з 28%) та поліції (з 48%), тоді як довіра до НАБУ зросла з 48% до 52%.

З міжнародних інституцій після ЄС найбільше довіряють Міжнародному валютному фонду (56%). Менше 50% довіри, але більше ніж недовіри має Рада Європи (49% проти 31%).

Натомість НАТО довіряють 44% опитаних, не довіряють 50%, ООН довіряють 43%, не довіряють 53%, ОБСЄ довіряють 38%, не довіряють 43%. Зазначається, що порівняно з 2025 роком довіра знизилася до НАТО (з 55% до 44%), Ради Європи (з 53% до 49%) та ЄС (з 63% до 59%).

Майже дві третини (63%) вважають, що Україна спроможна провести реформи, необхідні для вступу до ЄС. Лише 6% очікують вступу протягом одного-двох років, найчастіше називали термін від п'яти до десяти років (32%). З березня 2022 року частка тих, хто очікує вступу протягом одного-двох років, стабільно зменшується (з 61% до 6%), а тих, хто називає термін від п'яти до десяти років, зростає (з 4% до 32%). 43% вважають, що ЄС зацікавлений у вступі України (у 2025 році – 50%), тоді як 54% переконані, що не зацікавлений.

Боротьба з корупцією залишається головним пріоритетом реформ (78%), а 74% опитаних вважають, що нинішніх зусиль влади недостатньо. Найбільше невдоволення викликає прогрес саме у цій сфері (83%) та реформування судової системи й прокуратури (71%).

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2000 респондентів віком 18 років і старші в усіх підконтрольних уряду областях. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2 в. п. з довірчою ймовірністю 0,95).

Про це повідомляється з посиланням на результати опитування.

Зеленський четвертий у рейтингу довіри українців.

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