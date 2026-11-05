ДСНС розгортатиме мобільні пункти допомоги під час тривалих відключень світла

У населених пунктах, де понад 30 тисяч родин залишатимуться без електрики більш як добу, розгортатимуть мобільні пункти допомоги ДСНС. У спеціальних наметах люди зможуть зігрітися, зарядити телефони та інші гаджети. Біля таких пунктів також постійно чергуватимуть екіпажі поліції.

За словами Вигівського, він уже провів нараду з головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрієм Даником. Під час зустрічі обговорили, як допомагати людям, які надовго залишаються без світла. Вже завтра регіональні підрозділи ДСНС мають отримати новий алгоритм дій. Він передбачає, що мобільні пункти допомоги невідкладно розгортатимуть у районах населених пунктів, де проживають понад 30 тисяч родин і електропостачання відсутнє більш як 24 години.

Кожен такий пункт облаштують у спеціальному наметі. Там встановлять генератор і теплові гармати, щоб люди могли зігрітися та підзарядити телефони й інші пристрої. Це має допомогти мешканцям пережити тривалі відключення, особливо в холодну пору року. Водночас звернутися по допомогу можна буде не лише до мобільних пунктів. За словами Вигівського, людей готові приймати також у територіальних підрозділах ДСНС і Національної поліції.

Окремо керівник Нацполіції доручив організувати постійну присутність поліцейських екіпажів поблизу мобільних пунктів. Це потрібно для безпеки людей, які приходитимуть туди по допомогу.

Вигівський наголосив, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють серйозні труднощі для цивільного населення. За його словами, підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ готуються реагувати на такі ситуації та підтримувати людей, які залишаються без електроенергії на тривалий час. Про новий порядок реагування на тривалі відключення електроенергії повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Увечері центр Києва опинився майже в повній темряві. На вулицях не працює освітлення, світла немає навіть на будівлях і в деяких торговельних закладах. Найпомітнішим джерелом світла для водіїв і пішоходів залишаються автомобільні фари.

Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

З ночі 3 листопада триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

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