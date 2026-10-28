ДТЕК Ахметова продовжує інвестувати в енергетику України попри російські атаки

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Україна в умовах повномасштабної війни фактично формує нову енергосистему. Паралельно з відновленням об’єктів, пошкоджених унаслідок російських атак, країна розвиває нові енергетичні потужності.

За його словами, попри зміну тактики російських ударів, головна мета ворога залишається незмінною — знищити українську енергосистему. Водночас енергетичні компанії пристосовуються до нових викликів і продовжують розбудовувати енергетичну інфраструктуру країни.

"Всі ці роки, з початку повномасштабного вторгнення, ми, по суті, будуємо нову енергосистему в країні. Так, щось вдається краще, щось менше, але ми будуємо нову енергосистему. І те, що відбувається, – це унікально для Європи", – наголосив Гелюх.

Він пояснив, що українські енергетики змушені одночасно вирішувати два завдання: відновлювати пошкоджене обладнання для забезпечення поточних потреб споживачів та будувати нові потужності для майбутнього.

Гелюх підкреслив, що ДТЕК продовжує інвестувати у відновлення та розвиток української енергетики. Зокрема, компанія розвиває відновлювану енергетику, системи зберігання електроенергії та нову маневрову генерацію.

За його словами, принципова позиція акціонера ДТЕК Ріната Ахметова полягає в тому, щоб не відкладати будівництво нових енергетичних потужностей до завершення війни.

Про це заявив директор зі стратегії ДТЕК Іван Гелюх.



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