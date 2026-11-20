Швейцарська компанія DTEK Trading SA, пов’язана з Рінатом Ахметовим, могла отримувати вугілля з російської шахти навіть після початку повномасштабного вторгнення. За даними розслідування «Слідство.Інфо», митні документи фіксують такі поставки із січня до серпня 2022 року. У ДТЕК заперечують, що компанія отримувала російське вугілля в цей період.

Розслідування стало можливим завдяки масштабному витоку банківських документів Deutsche Bank — одного з найбільших банків Німеччини. Матеріали досліджували в межах проєкту Inside Deutsche Bank. Журналісти перевірили близько 15 мільйонів файлів. Серед них були документи та листування підрозділів банку, які відповідають за боротьбу з фінансовими злочинами, дотримання санкцій і внутрішній аудит.

Під час аналізу «Слідство.Інфо» звернуло увагу на одну транзакцію, яку банк позначив як ризиковану. Вона датується 7 серпня 2019 року. Тоді DTEK Trading SA перерахувала 290 тисяч доларів на рахунок Новоросійського морського торговельного порту. Це була передоплата за дві партії товару. Під час перевірки контрагентів банківська система виявила можливий збіг із записом у санкційному списку щодо ПАТ «Новоросійський морський торговельний порт».

Банк попросив пояснити можливі санкційні ризики цієї операції. На той час значна частина російських портів уже перебувала під санкціями, однак обмеження не поширювалися безпосередньо на Новоросійський порт. Після цього журналісти вирішили перевірити, чи продовжувала DTEK Trading SA співпрацювати з російськими підприємствами пізніше.

Який зв’язок ДТЕК мала з російською шахтою

У центрі розслідування опинилося «Шахтоуправління Обуховская», розташоване в місті Звєрєво Ростовської області Росії. До 2021 року підприємство належало Рінату Ахметову. Згодом компанію, якій належала шахта, через кредитну заборгованість забрав російський Сбербанк. Після цього банк перепродав актив іншому інвестору.

Втім, за даними «Слідства.Інфо», зміна власника не обов’язково означала припинення торговельних зв’язків із бізнесом Ахметова. Митні бази містять записи про можливі поставки вугілля з цієї шахти на швейцарську компанію ДТЕК.

Журналісти виявили документи за період із січня до серпня 2022 року. В останній із зазначених декларацій фігурує відвантаження від 4 серпня. У документах товар описаний як «уголь каменный антрацит». За інформацією розслідувачів, вугілля за цими контрактами призначалося для постачання до Індії, Болгарії та Румунії.

Що відповіли в ДТЕК

Журналісти звернулися до компанії по коментар щодо виявлених документів. У ДТЕК заперечили, що у 2022 році отримували вугілля з російської шахти.

Таким чином, позиція компанії суперечить інформації, яку розслідувачі знайшли в митних базах. Водночас самі записи про відвантаження ще не дають змоги повністю встановити всі обставини операцій, зокрема фактичне отримання товару та його подальший рух.

Чи порушували такі поставки санкції

Важливе значення має і те, що на момент можливих поставок діяли різні обмеження на торгівлю російським вугіллям. Заборона на його ввезення до України почала діяти у квітні 2022 року. Європейський Союз запровадив відповідну заборону в серпні того самого року.

За оцінкою «Слідства.Інфо», швейцарська компанія формально не порушила європейську заборону, оскільки виявлені журналістами операції стосувалися періоду до набуття нею чинності. Однак ці документи ставлять питання про те, чи справді бізнес Ахметова повністю припинив зв’язки з російськими підприємствами після початку повномасштабної війни. Розслідування також нагадує про заяву самого бізнесмена в березні 2022 року. Тоді він повідомляв, що розірвав усі контакти з Росією та більше не має там інтересів і активів.

Наразі ДТЕК заперечує поставки російського вугілля у 2022 році. Водночас журналісти посилаються на митні документи, у яких зафіксовані можливі відвантаження з російської шахти на адресу швейцарської компанії. Остаточно з’ясувати обставини цих операцій можуть додаткові документи та пояснення всіх сторін. Про це повідомило Слідство.Інфо у п'ятницю, 20 листопада.

ДТЕК опублікував кадри руйнувань на енергетичних об’єктах Київщини та показав, як енергетики відновлювали електропостачання після чергової масованої атаки Росії 20 листопада.

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