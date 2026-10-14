ДТЕК оприлюднила графіки відключень на Київщині 15 жовтня

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У Київській області 15 жовтня діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії для всіх 12 підчерг споживачів.

Залежно від підчерги електроенергія буде відсутня вранці, вдень або ввечері. Для деяких споживачів передбачено два періоди обмежень протягом доби.

Згідно з оприлюдненими ДТЕК графіками, електроенергію вимикатимуть у такі години:

Черга 1.1 – з 21:00 до 22:00;

Черга 1.2 – з 10:30 до 14:30;

Черга 2.1 – з 21:00 до 24:00;

Черга 2.2 – з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

Черга 3.1 – з 06:00 до 07:30;

Черга 3.2 – з 14:00 до 18:00;

Черга 4.1 – з 14:00 до 18:00;

Черга 4.2 – з 14:00 до 18:00;

Черга 5.1 – з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

Черга 5.2 – з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

Черга 6.1 – з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

Черга 6.2 – з 10:30 до 14:30.

Про це повідомляє ДТЕК.

Завтра, 15 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

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