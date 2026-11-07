ДТЕК попередив про тривале відновлення енергооб’єкта, атакованого Росією на Київщині

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Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.



У компанії ДТЕК розповіли, що через російську атаку в частині Броварського району зникло світло. Масштаб руйнувань значний, тож повернення електропостачання може затягнутися.

Робота енергетиків ускладнюється постійними повітряними тривогами та загрозою повторних ударів. Через небезпеку ремонтні бригади не завжди можуть працювати безперервно.

Попри це, фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити електропостачання в оселях мешканців району.

У ДТЕК подякували споживачам за терпіння та розуміння ситуації.

Про це повідомляє ДТЕК на своїх інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив 7 листопада про удар росіян по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Унаслідок російської терористичної атаки на Київщину 7 листопада виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальникам вдалося швидко її загасити.

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