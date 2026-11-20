Компанія ДТЕК заявила, що після початку повномасштабного вторгнення не купувала вугілля в Росії та не переказувала гроші російським контрагентам. Так у компанії відповіли на матеріал «Слідства.Інфо», в якому йшлося про співпрацю групи з Deutsche Bank і можливі поставки російського вугілля. Водночас ДТЕК пояснив, що окремі перевезення такої сировини після лютого 2022 року все ж відбувалися, але йшлося про вантажі, відправлені ще до початку великої війни.

ДТЕК опублікував офіційну відповідь на матеріал «Слідства.Інфо» на своєму сайті. У компанії не погодилися з висновками журналістів і заявили, що не можуть підтвердити справжність документів, на які ті посилаються. «Слідство.Інфо» розповіло про співпрацю компаній групи ДТЕК із німецьким Deutsche Bank. У матеріалі журналісти посилаються на документи, які називають внутрішніми матеріалами банку. За їхніми словами, ці документи вони отримали від джерел, імена яких не розкривають.

У ДТЕК відповіли, що не мають доступу до цих матеріалів, а тому не можуть перевірити, чи справжні вони, чи містять повну інформацію та в якому контексті їх створили. Через це компанія вважає, що висновки, зроблені на їхній основі, не можна вважати достовірними.

Також у ДТЕК наголосили, що співпраця з українськими та міжнародними банками відбувається відповідно до вимог прозорості, корпоративного управління та законодавства. Зокрема, компанія заявила про дотримання санкційних обмежень і правил протидії відмиванню коштів. Фінансову звітність групи, за її словами, перевіряють міжнародні аудитори.

Окремо ДТЕК пояснив, чому змінилися відносини з Deutsche Bank. У компанії заявили, що нові спільні проєкти призупинилися після реструктуризації боргу ДТЕК «Енерго» у 2017 році. Причиною реструктуризації, за версією компанії, стала втрата активів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей через російську агресію. У ДТЕК стверджують, що тоді подібні рішення ухвалили й інші банки. Деякі з них згодом відновили фінансування. Компанія також заперечила, що зміни у співпраці з Deutsche Bank були пов’язані з питаннями щодо капіталу акціонера, санкційними ризиками або можливими порушеннями закону.

Водночас у заяві зазначено, що Deutsche Bank і зараз співпрацює з компаніями групи SCM, до якої належить ДТЕК, зокрема надає їм кредити. Компанія окремо прокоментувала інформацію про можливі операції з російським вугіллям після початку повномасштабної війни. У ДТЕК заявили, що після 24 лютого 2022 року не укладали договорів із російськими контрагентами та не здійснювали на їхню користь жодних платежів.

Водночас компанія визнала, що після цієї дати могли тривати окремі перевезення вугілля російського походження. Але, за поясненням ДТЕК, це були залишкові поставки сировини, яку фактично відвантажили та відправили ще до 24 лютого 2022 року. «Будь-які перевезення вугілля походженням з РФ після лютого 2022 року були незначними залишковими перевезеннями сировини, яка вже була фактично відвантажена та знаходилася в дорозі до 24 лютого 2022 року», — заявили в компанії.

У ДТЕК також підкреслили, що всі операції, зокрема ті, які проводили через Deutsche Bank, були законними, мали економічне обґрунтування та відповідали законодавству, чинному на той момент. Там додали, що проходження фінансового моніторингу саме по собі не означає, що компанія порушила закон. Таким чином, ДТЕК заперечує закупівлю російського вугілля та перекази коштів до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Водночас компанія пояснює можливі перевезення російської сировини тим, що її відправили ще до 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у відповіді компанії на матеріал «Слідства.Інфо».

Швейцарська компанія DTEK Trading SA, пов’язана з Рінатом Ахметовим, могла отримувати вугілля з російської шахти навіть після початку повномасштабного вторгнення. За даними розслідування «Слідство.Інфо», митні документи фіксують такі поставки із січня до серпня 2022 року. У ДТЕК заперечують, що компанія отримувала російське вугілля в цей період.

ДТЕК опублікував кадри руйнувань на енергетичних об’єктах Київщини та показав, як енергетики відновлювали електропостачання після чергової масованої атаки Росії 20 листопада.





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