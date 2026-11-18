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Фігурант справи «Карфаген», генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив, що досі не знає свого офіційного статусу в службі. Про звільнення з посади він дізнався із засобів масової інформації, а з жодним відповідним наказом його не ознайомлювали.

«Якщо чесно, я навіть не знаю. Мене не ознайомили з жодним документом, який мій статус. Зі ЗМІ я знаю, що я звільнений з посади», — сказав Дука, відповідаючи на запитання голови ТСК Олексія Гончаренка.

Ідеться про посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Водночас генерал наголосив, що звільнити його з військової служби в СБУ неможливо до завершення воєнного стану. Також він стверджує, що відтоді, як вийшов під заставу, ні з ким зі служби не спілкувався.

Про це він сказав у середу, 18 листопада, на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

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Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

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