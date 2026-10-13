Два виші Рівного переходять на дистанційне навчання після російського удару по РДГУ

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Після російської атаки на Рівне 13 жовтня два заклади вищої освіти міста змінюють формат навчання. Рівненська медична академія вже запровадила дистанційне навчання до 16 жовтня. Рівненський державний гуманітарний університет, один із корпусів якого зазнав значних пошкоджень унаслідок удару, розглядає можливість перейти на такий формат до кінця тижня.

За наявною інформацією, після атаки на РДГУ поранення дістали 25 людей. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, їх оперують.

Дистанційне навчання в університетах Рівного

Рівненська медична академія перевела студентів на дистанційну форму навчання з 13 до 16 жовтня. Рішення ухвалили через тривалі повітряні тривоги та підвищену безпекову загрозу в місті.

Водночас, за словами міністра освіти і науки Андрія Бутенка, Рівненський державний гуманітарний університет розглядає можливість повністю перейти на дистанційне навчання до кінця поточного тижня.

Міністр пояснив, що внаслідок російського удару в навчальному корпусі РДГУ виникла пожежа. За попередніми даними, приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло.

За інформацією Бутенка, пошкоджений корпус непридатний для проведення занять і потребує відбудови. У сусідніх навчальних будівлях також є пошкодження, зокрема вибиті вікна.

Він наголосив, що подальшу організацію освітнього процесу визначатимуть з урахуванням наявних приміщень та можливості забезпечити безпечне навчання.

За словами міністра, під час атаки всі студенти університету перебували в укриттях. Серед постраждалих є адміністративні працівники закладу.

Наслідки атаки: 20 поранених, двоє в реанімації

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що після ранкового удару в місті тривають роботи з ліквідації наслідків.

За його словами, пожежу в атакованому навчальному корпусі ліквідовано. У будівлі пошкоджені другий поверх і фасад.

Водночас поліція Рівненської області уточнила, що внаслідок атаки постраждали 25 людей, двоє з яких перебувають у реанімації.

За даними правоохоронців, російські війська 13 жовтня завдали удару по навчальному закладу в Рівному реактивним безпілотником.

Унаслідок влучання будівля зазнала значних руйнувань. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі, мобільна кав'ярня та прилеглі споруди.

Рятувальні роботи та розслідування воєнного злочину

Як повідомили в поліції Рівненщини, рятувальники ліквідували займання, однак аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії забезпечують охорону території. Вибухотехніки перевіряють місцевість на наявність небезпечних уламків, а психологи поліції надають допомогу громадянам.

За інформацією правоохоронців, слідчі СБУ та поліції документують наслідки російської атаки.

Під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Поліція закликає жителів Рівного не наближатися до підозрілих предметів та уламків безпілотників. У разі їх виявлення необхідно повідомити екстрені служби за номерами 101, 102 або 112.

Про це повідомляється із посиланням на міністра освіти і науки Андрія Бутенка, голову Рівненської ОВА Олександра Коваля та поліцію Рівненщини.



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