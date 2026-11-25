У середу, 25 листопада 2026 року, у Трускавці на Львівщині розпочали роботу два комунальні медичні заклади з окупованого росіянами Торецька Донецької області. Йдеться про центральну міську лікарню та Центр первинної медико-санітарної допомоги, де працюють сімейні лікарі. Переїзд дозволить медикам продовжити роботу та надавати допомогу мешканцям Торецької громади за межами окупованої території.

Через російську окупацію Торецька лікарі більше не можуть повноцінно працювати у рідному місті. Тому установи вирішили перемістити на підконтрольну Україні територію, щоб не припиняти надання медичних послуг своїм пацієнтам.

Новим місцем роботи медиків став Трускавець — місто у Львівській області. У міськраді пояснили, що цей варіант обрали після тривалих обговорень і розрахунків. Зокрема, враховували потреби переселенців, адже в громаді проживає багато внутрішньо переміщених осіб. «На жаль, Торецьк зараз перебуває під окупацією росіян, тож надавати медичні послуги своїм мешканцям торецькі медики можуть тільки поза межами цієї території», — зазначили у Трускавецькій міській раді.

Які медичні заклади переїхали до Трускавця

До Львівщини перемістили дві комунальні установи з Торецька. Перша — Центральна міська лікарня, яка надає медичну допомогу пацієнтам за різними напрямами. Друга — Центр первинної медико-санітарної допомоги, де працюють сімейні лікарі та надають базові медичні послуги.

У церемонії відкриття взяли участь представники Донецької та Львівської областей. Донеччину представляли голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, міський голова Торецька Василь Чинчик, а також керівники обох медичних закладів — Ігор Боштан та Анна Рябова. До заходу долучилися й працівники лікарні та центру первинної допомоги.

Переїзд медичних установ дає змогу зберегти не лише самі заклади, а й робочі місця для їхніх працівників. Медики зможуть продовжувати професійну діяльність, а жителі Торецької громади, які виїхали з окупації, — отримувати допомогу від знайомих лікарів. Водночас конкретні адреси прийому, графік роботи та перелік доступних послуг у повідомленні міськради не уточнили.

Чому медики обрали саме Трускавець

У Трускавецькій міській раді пояснили, що під час вибору нового місця для медичних закладів враховували кількість переселенців у громаді. За словами представників міськради, співвідношення внутрішньо переміщених осіб до місцевого населення тут є одним із найвищих в Україні. Для громади це означає додаткову потребу в медичних послугах. Люди, які через війну залишили свої домівки, потребують консультацій сімейних лікарів, обстежень і лікування. Тому поява медичних установ із Торецька може стати важливою підтримкою як для переселенців із Донеччини, так і для інших жителів громади.

Водночас переїзд не означає, що лікарні припинили бути установами Торецької громади. Вони продовжують роботу поза межами рідного міста через окупацію. Такий формат дозволяє зберегти зв’язок між медичними працівниками та пацієнтами, які були змушені залишити Донеччину.

Медики сподіваються повернутися до Торецька

Голова Трускавецької громади Андрій Кульчинський привітав колег із початком роботи та висловив сподівання на співпрацю між медичними установами. Він також наголосив, що нинішній переїзд не має бути остаточним рішенням. «Віримо, що з плином часу Україна переможе, і торецькі медичні установи зможуть повернутися до рідного краю та надавати послуги мешканцям Торецька на Донеччині під мирним українським небом. А тим часом надіємося на позитивну та взаємовигідну співпрацю між нашими медичними установами та фахівцями», — зазначив Андрій Кульчинський.

Отже, поки Торецьк залишається під російською окупацією, його медики продовжуватимуть працювати на підконтрольній Україні території. Відкриття двох закладів у Трускавці дозволяє зберегти медичні команди та забезпечити доступ до допомоги для людей, які були змушені виїхати з рідного міста. Про початок роботи медичних закладів повідомила Трускавецька міська рада.

На Торецькому напрямку більше не фіксують випадків, коли російські військові намагаються видавати себе за цивільних, оскільки у цьому районі вже не залишилося мирних мешканців.

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