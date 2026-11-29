Унаслідок російської атаки на Вінниччині загинули чоловік і жінка, ще одна людина зазнала легких травм. Про це 29 листопада повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Внаслідок удару також пошкоджено житловий будинок, а поруч із ним загорілися два мікроавтобуси.

За словами очільниці ОВА, російська атака призвела до загибелі двох людей. Ще одна людина дістала легкі травми. «Загинули чоловік та жінка внаслідок ворожої атаки на Вінниччині. Ще одна людина зазнала легких травм», — повідомила Наталя Заболотна. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поруч із ним спалахнули два мікроавтобуси. Пожежу вже загасили рятувальники.

На місці удару продовжують працювати відповідні служби. За словами начальниці ОВА, вони займаються ліквідацією наслідків російської атаки. Інформацію про загиблих, постраждалу людину та пошкодження оприлюднила Наталя Заболотна на своїй сторінці у Facebook.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, у Вінниці внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в гаражному кооперативі, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Унаслідок нічної російської атаки на Вінницьку область пошкоджено об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. Постраждалих немає.

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