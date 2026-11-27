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У Запоріжжі двох співробітників правоохоронного органу засудили до реальних термінів ув’язнення за виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Підполковник отримав 1 рік і 6 місяців ув’язнення, майстер-сержант — 1 рік.

Підполковник, який обіймав керівну посаду в оперативно-технічному підрозділі, протягом майже чотирьох років виправдовував російську агресію. У розмовах із колегами він називав себе «руським», захоплювався російськими спецслужбами та спецназом, заперечував наміри РФ захопити Україну й називав війну внутрішнім конфліктом. Також ставив під сумнів легітимність української влади та розглядав можливість переїзду до Росії.

Інший засуджений, майстер-сержант, із березня 2022-го до квітня 2024 року виправдовував російські удари по енергетичній та газовій інфраструктурі. Він стверджував, що руйнування цивільних об’єктів спричинені українською ППО, називав російських військових гуманними, підтримував досягнення цілей РФ воєнним шляхом та звинувачував у війні виключно українську владу. Чоловік також чекав на прихід окупантів до Запоріжжя та планував залишитися жити під російською окупацією.

Обидва правоохоронці визнали провину, а суд затвердив угоди про визнання винуватості. На підтримку Сил оборони підполковник перерахував 200 тисяч гривень, майстер-сержант — 100 тисяч гривень.

Джерело: Офіс Генерального прокурора.

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