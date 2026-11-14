Єгор Буркін: Кол-центри в Україні мали оборот в $2-3 млрд на місяць

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Фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому розповів про місячний оборот кол-центрів, їх загальну кількість в Україні та необхідність кришування такого бізнеса.



«Всього було близько 1,5 тисяч кол-центрів в Україні. І на мій погляд, оборот за місяць - грошей, які заходили в Україну і осідали не лише у силовиків, у всіх (і тих, хто займав рядові посади у цих кол-центрах, і у керівників, і у середньої ланки, і у тих самих правоохоронних органах), - на мій погляд заходило у місяць від двох до трьох мільярдів доларів. На рік це виходить дуже суттєва сума», — розповів Буркін.

Він також додав, що наразі його кол-центрі усі закриті. До цього працювали у багатьох країнах, але точної локації Буркін не назвав.

Він зазначив, що доводилося платити також за “кришуваня”, щоб постійно не приходили у офіс кол-центрів та не конфісковували техніку.

«Робітники дуже погано на це реагують. Коли до тебе постійно приходять і просто вилучають техніку, то народ у тебе розбігається і ніякої роботи у тебе не виходить. Для того, щоб мене не займали перевірками та не паралізовували мій бізнес, доводилося платити», — зазначив Буркін.

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Нагадаємо, що фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін розповів про свої кол-центри та в цілому якими видами шахрайства займаються кол-центри в Україні.

В цьому ж Буркін пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса.

4 листопада Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів.

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