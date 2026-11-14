Єгор Буркін пояснив слова на плівках НАБУ про напад на Дениса Бігуса

Фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому підтвердив свій голос на записах та пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса.



«Денис Бігус не отримав жодної погрози на свою адресу. Відносно Дениса Бігуса не було вжито ніяких дій. Мало, що я кажу в приватних бесідах з ким би то не було. У даному випадку з Осіповим. Чому співробітники НАБУ не допускають, що, можливо, мені так потрібно було. Чому? Наприклад, щоб накинути собі зайвого образу і у тому числі, щоб Осіпов та служба розуміли, що я людина, яка готова до конкретних відповідний дій і хто переді мною стоїть — мені не важливо. Вони повинні були розуміти, що якщо у мене вистачає сміливості напасти на журналіста Бігуса (по моїм словам, ще раз підкреслю, не було Бігусу ніяких погроз, ніяких дій), відповідно і Осіпов, і служба побічно замислювалися б, у випадку конфлікту з ними, чи буду я роздумувати, чи я буду нападати», — заявив співрозмовник Василя Тимошенко.

Єгор Буркін також зазначив, що оприлюднено було не більше п'яти відсотків від того, що зараз відбувається в Україні.

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Нагадаємо, що засновник Bihus.Info Денис Бігус відреагував на записи НАБУ у справі «Карфаген», на яких фігуранти обговорювали напад на нього після розслідування про мережу магазинів U420.

4 листопада, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів.

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