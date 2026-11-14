Єгор Буркін розповів, за якими видами шахрайства діляться кол-центри в Україні

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Фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін дав інтерв'ю блогеру Василю Тимошенко, в якому розповів про свої кол-центри та в цілому якими видами шахрайства займаються кол-центри в Україні.

«Займатися кол-центрами я почав у 2021 році. Приблизно у вересні-жовтні. Однак після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року все закрилося. По-перше, не було зрозуміло, що буде далі відбуватися. Більш-менш все устаканилося приблизно до червня-липня місяця, тому я б офіційним відліком роботи наших кол-центрів рахував би літо 2022 року», — розповів Буркін.

На питання про кількість кол-центрів, він не назвав точної цифри, зазначивши, що у них працювало приблизно 50 людей.

«Що було вказано на плівках НАБУ, це правда — приблизно 50 людей було, не набагато більше. Тільки давайте розберемо, що таке кол-центри. Кол-центри діляться на 5-6 гілок за родом занять. Це могли бути кол-центри, які працювали по банках, це як раз кол-центри, які обманюють бабусь-дедусів. Це могли бути кол-центри, які працюють по форексам. Це не обман, але тут шукають авантюристів, які хочуть швидкого заробітку. Це кол-центри по гадалкам. Кол-центри по торгівлі бадами, кол-центри по пірамідам, це кол-центри по поверненню інвестицій. Що означає “по поверненню інвестицій”: це кол-центри, які обманюють людей по другому колу. Наприклад, вам поступив дзвінок, вас обманули - увели у вас гроші з карточки, або з Форексу, і через деякий час з вами зв'язуються, або ви у соцмережах натикаєтеся на рекламу: “Ви постраждали від дій шахраїв, ми вам допоможемо!”. Ні, вам не допоможе вже ніхто і ніколи. Це таки ж самі шахраї. З цього всього ми займалися, на мій погляд, самим безневинним і непротизаконним, можливо трошки аморальним, але не протизаконним — торгівля бадами, гадалки. Ми не порушували закон, можливо якусь невиплату податків мені можна було б приписати», — розповів Буркін.

Він також додав, що круг його колег по бізнесу не називається «Хімпропом».

«Я не називаю себе «Хімпропом». Це така казка, вигадана журналістами — страшний «Хімпром». Є я, а є люди, з якими я веду бізнес. З кимось ситуативно, з кимось постійно», — зазначив Буркін.

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Нагадаємо, що в цьому є інтерв'ю фігурант плівок НАБУ по справі «Карфаген» Єгор Буркін пояснив слова про напад на журналіста-розслідувача Дениса Бігуса.

4 листопада Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів.

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