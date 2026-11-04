Економіка України скоротилася на 0,7% за підсумками третього кварталу

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Після пожвавлення у другому кварталі 2026 року економіка України знову почала скорочуватися. За підсумками третього кварталу реальний валовий внутрішній продукт країни зменшився на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У порівнянні з другим кварталом 2026 року реальний ВВП скоротився на 0,5% (з урахуванням сезонного фактора).

Таким чином, після пожвавлення у другому кварталі економіка України знову перейшла до скорочення. У другому кварталі (квітень–червень) реальний ВВП збільшився на 0,4% у річному вимірі. У квартальному порівнянні, з урахуванням сезонних чинників, зростання становило 0,3%.

Поточний спад виявився глибшим, ніж прогнозував НБУ. За прогнозом Національного банку, оприлюдненим наприкінці жовтня, у третьому кварталі реальний ВВП мав скоротитися на 0,5% у річному вимірі. Нові дані Держстату виявилися гіршими на 0,2 відсоткового пункта.

У самому Нацбанку пов'язують погіршення економічної ситуації передусім із посиленням російських ударів по виробничій інфраструктурі та логістичних об'єктах, а також блокуванням морських портів. Найвідчутніше постраждали металургійні та гірничодобувні підприємства. Скорочення також фіксувалося у промисловості, торгівлі та аграрному секторі.

Про це повідомила Державна служба статистики.



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