Вищий антикорупційний суд заочно визнав колишнього голову Державного агентства лісових ресурсів Віктора Сівця та його дружину Марину Журавльову винними у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, а також легалізації незаконних доходів.

За даними слідства, у 2011–2014 роках Сівець, який очолював Держлісагентство за президентства Віктора Януковича, за допомогою дружини організував корупційну схему на експорті української деревини. Іноземні компанії, які купували лісопродукцію, змушені були сплачувати хабарі за її вивезення з України.

Отримані кошти перераховували на рахунки офшорних компаній у банках Латвії та Швейцарії. Згодом їх легалізовували, зокрема, через придбання елітної нерухомості та дорогих товарів.

Сівця та його дружину обвинувачували у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди на загальну суму 3,7 млн доларів і 10,8 млн євро. За курсом НБУ на момент вчинення злочинів це становило 141,3 млн гривень.

Суд призначив Віктору Сівцю 12 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Також йому заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та постановили конфіскувати все належне йому майно.

Його дружину засудили до 10 років ув’язнення за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 209 КК України. Крім того, їй заборонили протягом трьох років обіймати певні посади та призначили конфіскацію майна.

До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, застосовані до обох засуджених.

Окрім цього, суд застосував спеціальну конфіскацію до 1,2 млн євро та 1,4 млн доларів, розміщених на банківських рахунках у Швейцарії, а також до будинку, оформленого на третю особу.

Про це повідомляє телеграм-канал Absolution Leaks.

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