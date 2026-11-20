У четвер, 19 листопада 2026 року, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством у справі про хабарі за сприяння будівництву житлового комплексу в Луцьку. Колишнього депутата міськради Миколу Федіка визнали винним і призначили йому вісім років ув’язнення, однак від відбування покарання звільнили з трирічним іспитовим строком. Також у нього конфіскують 500 тисяч гривень.

Про рішення суду 20 листопада повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Як уточнило «Суспільне Луцьк», вирок отримав колишній голова фракції ВО «Свобода» в Луцькій міській раді Микола Федік. Він визнав свою провину та погодився співпрацювати зі слідством. За інформацією САП, суддя ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, яку уклали прокурор та колишній депутат. Федік зобов’язався надати викривальні покази щодо інших людей, причетних до цієї справи.

Суд визнав його винним за частинами 3 та 4 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди. За вироком, йому призначили вісім років позбавлення волі. Крім того, протягом трьох років він не зможе обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Також суд постановив конфіскувати в ексдепутата 500 тисяч гривень. Водночас відбувати призначені вісім років у в’язниці йому не доведеться: суд звільнив Федіка від основного покарання з випробуванням і встановив трирічний іспитовий строк. На цей період на нього поклали визначені судом обов’язки.

У чому суть справи про хабарі в Луцьку

Кримінальне провадження стосується можливого отримання хабарів за сприяння в будівництві багатоквартирного житлового комплексу в Луцьку. За версією слідства, група депутатів Луцької міської та Волинської обласної рад вимагала у колишнього народного депутата 140 тисяч доларів. За даними правоохоронців, гроші мали передати за допомогу з ухваленням рішень, необхідних для будівництва. Із загальної суми 110 тисяч доларів, за версією слідства, призначалися фігурантам справи, а ще 30 тисяч — двом керівникам депутатських фракцій міськради.

У справі фігурували, зокрема, колишні голови фракцій Луцької міськради Микола Федік та Роман Бондарук. Обидва отримали підозри у зв’язку з цією справою. Федіку запобіжний захід у вигляді застави в 5 млн грн обрали на початку січня 2026 року, а Бондаруку про підозру повідомили у квітні. Згодом коло підозрюваних розширилося. За даними САП і НАБУ, у провадженні також фігурують депутати Волинської обласної ради та інші особи. Водночас вирок Миколі Федіку стосується саме його дій і не означає автоматичного визнання винними інших фігурантів.

Микола Федік склав депутатські повноваження в серпні 2026 року. Нинішній вирок став результатом угоди зі слідством: ексдепутат визнав провину та погодився надати покази щодо інших учасників справи. Про це повідомило «Суспільне Луцьк».

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