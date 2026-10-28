Ексдетективів НАБУ, які розслідували справу Артема Шила, так і не допитали

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Служба безпеки України восени 2025 року провела обшуки колишніх детективів НАБУ, які розслідували корупційний бекофіс Артема Шила в «Укрзалізниці», однак за рік після цих слідчих дій їх, за словами одного з учасників подій, так і не допитали.

Про це розповів колишній детектив НАБУ Тарас Лікунов, який нині очолює управління службових перевірок, взаємодії з правоохоронними органами та кадрової безпеки «Укрзалізниці».

Обшуки відбулися приблизно через два місяці після обшуків і затримання детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова та Віктора Гусарова. Слідчі дії в обох випадках проводила СБУ. За словами Лікунова, він не вважає такий збіг випадковим.

«У нас провели обшуки, щоб здійснити спробу втягнути нас у справу Федора Христенка і створити докази, що це ніби він працевлаштував нас в «Укрзалізницю» і таким чином реалізував роботу на ворога», — заявив ексдетектив.

Це його оцінка мотивів слідчих дій, а не встановлений судом факт. Лікунов також припустив, що СБУ могла намагатися відновити вплив на закупівлі державної компанії після того, як колишні детективи НАБУ змінили роботу її служби безпеки. За його словами, на той час надходила інформація про те, що співробітники СБУ зверталися до працівників «Укрзалізниці» із запитаннями, чому компанія не здійснює платежі певним контрагентам за поставлені товари.

«І виглядало, що СБУ хоче повернути контроль над закупівлями в УЗ», — сказав він.

Колишній детектив пояснив, що після приходу його команди до департаменту корпоративної безпеки «Укрзалізниці» було змінено механізм погодження закупівель. Раніше служба безпеки могла блокувати тендери, зокрема посилаючись на листи СБУ про можливі ризики, пов’язані з постачальниками. Нині, за словами Лікунова, вона лише надає професійні застереження, не ухвалюючи рішення про блокування закупівель.

Окрему увагу він звернув на те, чим завершилися обшуки.

«Нас навіть не допитали. Мені під час обшуку вручили три повістки з викликом на допит. Допит не відбувся, бо слідчий його відкладав кожного разу. Ба більше, мої колеги надсилали клопотання з проханням допитати їх як свідків. Не було жодної реакції», — розповів Лікунов.

За його словами, клопотання про проведення обшуку погодив тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко. Лікунов вважає, що для участі генпрокурора в погодженні такого клопотання не було окремої процесуальної необхідності, оскільки на той момент він уже не працював детективом НАБУ.

«Його підпис не викликав у мене жодних емоцій, але створював враження, що це не рядовий обшук. Я вирішив, що це пов’язано з атакою на НАБУ, бо іншого пояснення у мене не було», — зазначив він.

Керівник Лікунова в «Укрзалізниці», також колишній детектив НАБУ Олександр Риковцев, вважає, що з липня 2025 року триває системна кампанія тиску на детективів НАБУ, прокурорів САП та людей, причетних до розслідування топкорупції. За інформацією, наведеною в інтерв’ю, Риковцев звертався з офіційними листами до керівника СБУ та генерального прокурора.

Коментуючи можливості захисту від такого тиску, Лікунов наголосив на ролі судів. Він позитивно оцінив стандарти дотримання прав людини у Вищому антикорупційному суді, водночас різко розкритикувавши практику Печерського районного суду Києва.

Обшуки відбувалися на тлі протистояння навколо незалежності НАБУ і САП, а також кримінальних проваджень щодо окремих детективів Бюро. Водночас наведені Лікуновим обставини не дають підстав стверджувати, що кримінальне провадження, у межах якого проводилися обшуки, закрито або що слідчі дії офіційно визнано безпідставними. Ідеться про його свідчення щодо відсутності допитів та оцінку можливих мотивів СБУ.

Підозру Артему Шилу оголосили навесні 2024 року. Ще в листопаді 2022 року у розслідуванні Bihus.Info йшлося, що Артем Шило за десять років на держслужбі накопичив майна майже на $4 млн. Його також називали близьким до заступника керівника офісу президента України Олега Татарова і тих, хто «стежить за залізницею». Крім того, саме із Шилом пов'язують появу в Україні російського букмекера 1xBet.

Водночас перед оголошенням підозри Артема Шила звільнили з посади начальника в СБУ. За даними ZN.UA, ініціатором відставки був особисто президент Володимир Зеленський.

У справі про закупівлі «Укрзалізниці» у 2021–2023 роках слідство встановило збитки на 182 млн грн. На початку жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством, укладену Артемом Шилом.

Джерело: інтерв’ю Тетяни Безрук для ZN.UA.

Нагадаємо, колишній радник Офісу президента та ексспівробітник СБУ Артем Шило отримав вісім років позбавлення волі у справі про махінації на закупівлях «Укрзалізниці», однак відбувати покарання за гратами не буде. Вищий антикорупційний суд затвердив його угоду зі слідством, за якою Шила звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на три роки.

Колишній радник Офісу президента та ексочільник департаменту СБУ Шило брав участь у судовому засіданні через відеозв’язок, перебуваючи за кермом автомобіля.

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