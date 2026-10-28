Ексгенпрокурор Кравченко заявив, що за ним стежили в Австрії: серед причетних — керівники НАБУ та САП

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Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що ще у вересні отримав інформацію про підготовку протиправних насильницьких дій щодо нього. За його словами, до організації групи, яка нібито мала вчинити ці дії, могли бути причетні керівники НАБУ та САП, а накази надходили з Офісу президента.

Про це Руслан Кравченко написав у соцмережах, відповідаючи на численні запити журналістів щодо подій, які сталися в Австрії у жовтні.

За словами Кравченка, в Австрії затримали двох чинних військовослужбовців Головного управління розвідки, які належать до групи «Артан». На момент затримання їхній командир Віктор Торкотюк також перебував в Австрії. Один із затриманих, як стверджує ексгенпрокурор, раніше працював у НАБУ в підрозділі зовнішнього спостереження.

Кравченко заявив, що у вересні йому повідомили про направлення групи осіб, яка нібито мала вчинити щодо нього протиправні насильницькі дії. За його словами, тоді йому прямо сказали, що цього просили керівники НАБУ та САП.

«Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу Президента», – написав Кравченко.

Водночас він наголосив, що наразі не має достовірної інформації про те, хто саме міг віддати відповідний наказ. За його даними, Віктору Торкотюку за це нібито пообіцяли посаду.

Також колишній генпрокурор провів паралелі з інцидентом, який стався влітку в Монако. За його словами, відповідним кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора, а сам він володіє інформацією про обставини тих подій.

Окремо Кравченко зазначив, що в Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких – двоє представників «Української правди».

Він також згадав журналіста Михайла Ткача, який, за його словами, перебував у Монако напередодні інциденту за участі співробітників ГУР, а також у Відні в період затримання військовослужбовців розвідки.

Кравченко наголосив, що правова оцінка цих обставин, можливих зв’язків між фігурантами та характеру їхньої діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

також відомо, що Руслан Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, тоді як доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн. Відомості про майно, доходи та заощадження подружжя містяться в декларації, поданій після звільнення.

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