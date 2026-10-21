Ексголову Держлікслужби оштрафували на понад 76 тис грн за недостовірні декларації

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21 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка винним у внесенні недостовірної інформації до декларацій.

Суд призначив йому штраф у розмірі 76,5 тисячі гривень, а також заборонив протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Що відомо про справу

Суд також залишив без змін запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 66 560 грн. За даними слідства, Ісаєнко не вказав у щорічних деклараціях за 2022-2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.

Нерухомість оформили на близьких родичів посадовця, однак фактично будинком користувалися він і його дружина. Тому, за версією обвинувачення, інформацію про це майно необхідно було зазначити в деклараціях. Романа Ісаєнка звільнили з посади на початку 2026 року.

У листопаді 2025-го Національне антикорупційне бюро провело обшуки в головному офісі Держлікслужби та особисто в кабінеті Ісаєнка, вилучивши значну кількість документів; після цього він пішов на лікарняний.

Слідству передувало розслідування журналістів, які встановили, що приватна лабораторія «Добробут-Лікилаб», засновники якої пов’язані з оточенням Ісаєнка та одним із співробітників СБУ, після початку роботи почала отримувати масові направлення на перевірку ліків від Держлікслужби – за деякими оцінками, до 50-60% усіх таких направлень на ринку.

24 грудня 2025 року Кабмін відсторонив Ісаєнка від посади та відкрив дисциплінарне провадження, тимчасово доручивши виконання обов’язків його заступнику Володимиру Короленку. 7 січня 2026 року Ісаєнка звільнили офіційно – формальною підставою стала негативна оцінка службової діяльності за 2025 рік.

У лютого 2026-го НАБУ й САП повідомили ексголові про підозру в недостовірному декларуванні – слідство встановило, що він не вказав у деклараціях за 2022-2024 роки будинок у селі Нові Безрадичі на Київщині, оформлений на батьків дружини, яким сім’я фактично користувалася. Справу передали до суду у травні 2026 року.

Про це повідомляють Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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