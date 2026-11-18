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Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього голову Державного агентства лісових ресурсів України в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Його дружину суд визнав винуватою в пособництві в одержанні хабаря та відмиванні грошей.

Ексочільнику Держлісагентства призначили 12 років позбавлення волі, а його дружині — 10 років. Крім того, обом обвинуваченим призначили конфіскацію всього належного їм майна та заборонили протягом трьох років обіймати певні посади.

Крім того, суд ухвалив передати державі:

понад 1,2 млн євро та понад 1,4 млн доларів США з рахунку компанії у швейцарському банку;

два будинки із земельними ділянками в Печерському районі Києва, оформлені на іншу особу. Один із цих будинків має площу понад 1000 кв. м.

Суд залишив без змін арешт, накладений на інше майно вказаних осіб: автомобілі Porsche Cayenne та Lexus LX 570, нерухомість у Києві та на Сумщині, а також контрольний пакет (понад 95 %) акцій лісозаводу.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через ВАКС до Апеляційної палати ВАКС.

Справа № 991/3855/24 Про це повідомляє ВАКС. На Тернопільщині директору комунального лісгоспу оголосили підозру у вирубці лісів на понад ₴4,5 млн. На Вінниччині чотирьох службових осіб одного з лісництв Гайсинського надлісництва підозрюютьу незаконній вирубці цінних порід дерев, що завдала державі понад 5,5 млн грн збитків. За даними слідства, двоє лісничих і двоє майстрів діяли організованою групою та отримали понад 3,1 млн грн неправомірної вигоди. На Прикарпатті правоохоронці викрилидвох посадовців Івано-Франківського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України». За даними слідства, вони продавали підприємцям деревину поза офіційним обліком і брали за це гроші. Під час передачі чергових 80 тисяч гривень обох чоловіків затримали.

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