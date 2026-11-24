0:00 / 0:00

Колишньому директору компанії, яка у 2023–2024 роках отримала від Донецької ОДА дорожні підряди на 544 млн грн, оголосили підозру в ухиленні від сплати податків.

За даними слідства, підприємство уклало 12 договорів на утримання автомобільних доріг. Однак у податковій звітності за чотирма договорами на понад 387 млн грн керівник вніс неправдиві відомості.

Унаслідок цього, за версією правоохоронців, бюджет недоотримав 52,6 млн грн ПДВ.

Джерело: Офіс Генерального прокурора України

Прокурори Волинської обласної прокуратури забезпечили надходження до державного бюджету майже 4,7 млн грн несплачених податків від жителя області. Ще 100 тисяч гривень чоловік добровільно перерахував на потреби Сил оборони України.

До бюджету повернули понад 27 млн грн несплачених податків.

З початку 2026 року державі повернуто 1,6 млрд грн несплачених податків.

Читай нас у