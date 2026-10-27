Екскерівника Енергоатома Кіма звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності

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Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності колишнього виконувача обов’язків президента НАЕК «Енергоатом» і ексгенерального директора відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» Віссаріона Кіма. Підставою стало закінчення строків давності у справі про ймовірні зловживання, які, за версією обвинувачення, завдали підприємству збитків на десятки мільйонів гривень.

Рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 15 жовтня.

За версією обвинувачення, у 2007–2012 роках Віссаріон Кім, обіймаючи посаду генерального директора Південноукраїнської АЕС, зловживав службовим становищем. Слідство вважало, що він діяв умисно, у власних корисливих інтересах, а також у співучасті з іншими особами за попередньою змовою.

Як стверджувало обвинувачення, Кім організував зловживання службовим становищем з боку посадовців Південноукраїнської АЕС. За версією прокурора, ці дії завдали ДП «НАЕК «Енергоатом» збитків на загальну суму 10,52 млн гривень.

Крім того, у той самий період Кім нібито організував ще одну схему заволодіння коштами на суму 17,42 млн гривень.

На думку прокурора, обидва інкриміновані злочини були завершені у 2013 році. Відповідно, строки давності у справі спливли у 2023 році.

Окрім Віссаріона Кіма, адвокати просили звільнити від кримінальної відповідальності його сина Артема Кіма та колишнього заступника генерального директора Південноукраїнської АЕС Володимира Богатчука.

У судовому рішенні зазначено:

«Клопотання задовольнити. Звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності. Звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності. Закрити об'єднане кримінальне провадження в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України».

Отже, ВАКС ухвалив звільнити фігурантів від кримінальної відповідальності у відповідній частині провадження через закінчення строків давності. Обвинувачення, викладені у справі, є позицією сторони обвинувачення, а не встановленим цим рішенням фактом вини.

Про це повідомляє видання «Слово і діло».

Нагадаємо, Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» обрала переможцем конкурсного відбору на посаду голови правління компанії генерального директора АТ «Укргазвидобування» Юрія Ткачука. Членом правління з ядерної безпеки та експлуатації обрано Павла Павлишина, який упродовж десяти років очолював Рівненську АЕС.

Наглядова рада АТ «Енергоатом» призначила Олександра Остаповця тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління компанії. Він керуватиме підприємством до початку роботи нового постійного складу правління.

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