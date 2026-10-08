Ексмер Ірпеня Карплюк програв суд Ірині Федорів

Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк програв суд голові громадської ініціативи «Голка» Ірині Федорів. Він має відшкодувати їй понад 3 тисячі гривень судових витрат. Позов стосувався колонки Федорів на «Главкомі» про Біличанський ліс.

Судова історія між Володимиром Карплюком та Іриною Федорів тривала понад два роки. Колишній мер Ірпеня звернувся до суду через авторську колонку активістки на «Главкомі» під назвою «Як консерви Дубінського затягнули справу щодо Біличанського лісу». У матеріалі йшлося про ситуацію навколо Біличанського лісу. Зокрема, авторка писала про роль Володимира Карплюка та його команди з партії «Нові обличчя» у цій історії. Сам Карплюк заявляв, що наведена у публікації інформація є недостовірною та шкодить його честі, гідності й діловій репутації.

Спочатку справу розглядав Ірпінський міський суд. На цьому етапі рішення було не на користь Ірини Федорів. Активістка оскаржила його в апеляції. Київський апеляційний суд став на бік Федорів. Суд дійшов висновку, що висловлювання з її колонки є оціночними судженнями та допустимою критикою публічного діяча. Тобто суд не побачив у матеріалі підстав для того, щоб визнати ці висловлювання порушенням прав Карплюка.

Карплюк не погодився з таким рішенням і намагався оскаржити його у Верховному Суді. Однак у вересні 2026 року Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження. Таким чином, рішення апеляційного суду залишилося чинним. Окрім цього, на Володимира Карплюка поклали обов’язок компенсувати Ірині Федорів судові витрати. Йдеться про понад 3 тисячі гривень. За інформацією адвоката Федорів Юрія Мельника, ці кошти вже були виплачені.

Сама Ірина Федорів заявила, що традиційно передасть отримані від Карплюка гроші на допомогу Збройним силам України. Для неї ця справа стала ще одним прикладом того, як журналісти та громадські активісти можуть роками захищатися в судах через матеріали на суспільно важливі теми.

Федорів також звернула увагу на явище, яке називають SLAPP-позовами. Йдеться про судові справи, які можуть використовуватися як спосіб тиску на журналістів, активістів та інших людей, які порушують суспільно важливі питання. У таких випадках відповідачі змушені витрачати час, гроші та сили на судовий захист замість своєї основної роботи. «Такі позови навіть мають свою назву – SLAPP-позови. Їх подають для того, щоб медіа або ж активісти роками витрачали свої ресурси не на антикорупційні розслідування, а на боротьбу в судах», – зазначила Федорів у коментарі «Главкому».

За її словами, такі справи можуть тривати роками. Водночас громадські організації та медіа, які допомагають активістам із юридичним захистом, не мають необмежених ресурсів. Федорів згадала, зокрема, Bihus.Info та Zmina, які підтримують журналістів і громадських діячів у подібних ситуаціях. Вона також нагадала про законопроєкт №16117, який має посилити захист журналістів та активістів від SLAPP-позовів. Документ зареєстрували у Верховній Раді за ініціативи голови Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

Ідея законопроєкту полягає, зокрема, у тому, щоб суди могли швидше зупиняти розгляд справ, якщо буде видно, що позов використовують саме як інструмент тиску. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова раніше також створював робочу групу для напрацювання механізмів протидії таким позовам. Це не перша судова справа Ірини Федорів із політиками через публікації про Біличанський ліс. Раніше до суду з подібними претензіями звертався народний депутат Олександр Горобець. У тій справі Федорів також виграла апеляцію, а Верховний Суд відмовився відкривати касаційне провадження.

Тепер аналогічний результат має і справа Володимира Карплюка. Після рішення Верховного Суду він не лише не домігся скасування рішення апеляції, а й має компенсувати Ірині Федорів витрати, які вона понесла через судовий процес. Про це повідомляє адвокат Ірини Федорів Юрій Мельник.

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