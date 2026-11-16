Ексмера Рені засудили до 9 років, колишнього депутата — до 10 років за хабар

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Колишнього міського голову Рені та ексдепутата міськради остаточно засудили за вимагання 100 тисяч доларів за передачу комунальної землі площею близько 2,5 га в оренду. Фігуранти встигли отримати половину цієї суми.

Колишній мер отримав 9 років ув’язнення з конфіскацією майна, а ексдепутат — 10 років із конфіскацією.

Обох також на три роки позбавили права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування.

16 листопада Апеляційна палата ВАКС відхилила скарги захисту та залишила вирок без змін. Рішення набрало законної сили, однак його ще можна оскаржити у Верховному Суді протягом трьох місяців.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

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