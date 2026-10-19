Ексміністра Богдана Данилишина призначено до наглядової ради Державного зембанку

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Колишнього міністра економіки та ексголову Ради Національного банку України Богдана Данилишина призначено членом Наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк». Відповідний наказ Фонд державного майна України ухвалив 16 жовтня 2026 року.

У складі наглядової ради установи Данилишин працюватиме як представник держави за квотою Фонду держмайна. Раніше, два роки тому, він уже обирався членом цієї Наглядової ради.

Джерело: «Главком».

У жовтні 2023 президент Володимир Зеленський звільнив Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку.

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