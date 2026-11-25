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Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Богдан Кротевич із позивним «Тавр» очолить 42-гу окрему бригаду морської піхоти, повідомили журналістам поінформовані джерела у морській піхоті та Генеральному штабі ЗСУ.

Кротевич долучився до «Азову» у 2014 році, брав участь в обороні Маріуполя, у вересні 2022 року повернувся з полону, а у лютому 2025 року звільнився зі служби.

42-га окрема бригада морської піхоти входить до складу Військово-морських сил Збройних Сил України та 30-го корпусу морської піхоти і була створена у серпні 2026 року шляхом трансформації 144-ї окремої механізованої бригади, якою керував полковник Володимир Руснак.

Джерело: Суспільне.

Новим командиром 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» призначено майора Тараса Вознюка, який раніше обіймав посаду командира 25 окремого протитанкового батальйону 3 армійського корпусу.

Полковник Дмитро Савон став новим командиром 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Він змінив на посаді Михайла Кураха, який очолював бригаду з 2025 року та тепер став начальником штабу 8-го корпусу ДШВ. Савон служить у війську з 2001 року та раніше був командиром батальйону й заступником командира 80 бригади.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий та командувач Сухопутних військ бригадний генерал Святослав Заїць побували на пункті управління 30-го корпусу морської піхоти ВМС України.

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