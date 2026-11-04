Ексначальника харківського ТЦК викрили на штучному завищенні показників мобілізації

Колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації в системі «Оберіг». За даними слідства, посадовець вносив неправдиві відомості про призов військовозобов’язаних, щоб штучно покращити статистику виконання мобілізаційного плану.

Наразі підозрюваний обіймає посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного з районних ТЦК та СП Луганської області. Йому інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені частинами 1 та 3 статті 362 Кримінального кодексу України.

За матеріалами слідства, у листопаді–грудні 2025 року посадовець використовував службове становище та доступ до інформаційної системи «Оберіг», щоб вносити до неї неправдиві відомості.

Зокрема, він створював записи про нібито призов військовозобов’язаних на військову службу за мобілізацією та їхнє зарахування до військових частин.

Слідство встановило 11 військовозобов’язаних, щодо яких вносили такі записи. Насправді ці громадяни не проходили призов, не зараховувалися до списків особового складу військових частин і не призначалися на відповідні посади.

Згодом посадовець повертав цих осіб на військовий облік, а інформацію про нібито проходження ними військової служби видаляв.

Таким чином він штучно завищував статистичні показники виконання мобілізаційного плану одного з районних ТЦК та СП Харкова.

Дії колишнього начальника ТЦК кваліфікували за частинами 1 та 3 статті 362 КК України — несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, яка має право доступу до неї, вчинена повторно.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 166 400 гривень.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві.

Про це повідомили у Харківській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Раніше на Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.

ДБР викрило військовослужбовців, які за хабар оформлювали повернення із СЗЧ.

На Вінниччині командиру роти повідомили про підозру за приховування СЗЧ за хабарі.

Суд покарав військового, який двічі пішов у СЗЧ після поранень.

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