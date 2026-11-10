Ексочільника порту Чорноморськ засудили до 10 років за хабар у $250 тисяч

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10 листопада 2026 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому виконувачу обов’язків керівника державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Суд визнав чоловіка винним у вимаганні та одержанні 250 тисяч доларів неправомірної вигоди від представника приватної компанії. За ці кошти він мав забезпечити схвалення комітетом кредиторів, до якого входило й державне підприємство, плану санації боржника, а також вчинити інші дії. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

На момент вчинення злочину справа про банкрутство згаданого товариства розглядалась в одному з господарських судів, і схвалення плану санації за умови затвердження її судом дало б змогу інвестору відновити господарську діяльність на території порту підприємства-боржника.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Зазначимо, що суд змінив запобіжний захід засудженому із застави на тримання під вартою. Суд ухвалив взяти особу під варту в залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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