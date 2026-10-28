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Заява про нібито раптове звільнення та терміновий виїзд за кордон директорки Департаменту ліцензування Нацбанку Дар’ї Софіної на тлі обшуків НАБУ не відповідає дійсності. Експосадовиця НБУ пішла з посади за власним бажанням, завчасно попередивши роботодавця у встановлений законом двотижневий термін, а самі правоохоронці жодних слідчих дій щодо неї чи працівників її підрозділу в регуляторі не проводили.

Про це у відповідь на офіційний журналістський запит онлайн-медіа UA.NEWS повідомила директорка Департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.

Напередодні редакція звернулася до НБУ внаслідок появи інформації про те, що Софіна фігурує в одному з епізодів кримінального провадження довкола державного «Сенс Банку». Стверджувалося, що очільниця ліцензійного напрямку Нацбанку написала заяву й залишила роботу за дві доби до проведення обшуків детективами НАБУ, після чого одразу виїхала за межі України.

Зважаючи на суспільний резонанс справи «Сенс Банку», видання UA.NEWS звернулося до НБУ з проханням надати вичерпне роз’яснення щодо підстав і термінів припинення трудових відносин із посадовицею, наявності процесуальних дій силовиків та поінформованості керівництва про її поточне місце перебування.

У Національному банку детально роз’яснили хронологію та юридичні підстави кадрових змін. За даними регулятора, Наказ про звільнення Дар’ї Софіної видано на підставі її особистої заяви від 12 жовтня 2026 року, тобто із дотриманням вимог статті 38 Кодексу законів про працю щодо письмового попередження за два тижні. Офіційно вона завершила роботу в НБУ 27 жовтня 2026 року. У Нацбанку наголосили, що на дату завершення роботи Софіна перебувала в Україні та виконувала свої посадові обов'язки в повному обсязі, а будь-які слідчі чи процесуальні дії стосовно неї або інших співробітників Департаменту ліцензування в приміщенні Нацбанку не проводилися.

Також у регуляторі окреслили межі відповідальності Департаменту ліцензування в контексті рішень щодо банківських установ, зокрема «Сенс Банку». У НБУ пояснили, що підрозділ лише забезпечує супровід авторизаційних процедур, функцій санкційного комплаєнсу та моніторингу пов'язаних осіб, тоді як остаточні рішення про погодження чи відмову в погодженні керівників ухвалюють виключно колегіальні органи — Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків або Правління Національного банку України.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

Нагадаємо, Пишний заперечив, що впливав на кадрові рішення у Сенс Банку.

Окрім того, у Сенс Банку також пройшли обшуки на тлі антикорупційної спецоперації НАБУ та САП.

Кандидатуру бізнесмена Василя Веселого на роботу в «Сенс Банку» рекомендувавголова Національного банку України Андрій Пишний. За словами Шевкі Аджунера, Пишний особисто познайомив його з Веселим ще до початку процедури співбесід.

Вищий антикорупційний суд призначив голові правління «Сенс Банку» Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень, яку необхідно внести протягом п’яти днів. Прокуратура вимагала 150 млн грн.

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