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Українські автозаправні станції поки що перенесли на роздрібний ринок лише частину здешевлення пального. Водночас гуртові ціни на бензин і дизель знизилися значно відчутніше, тому частина економії ще може дійти до кінцевих споживачів.

За словами експерта, здешевлення пального пов’язане зі збільшенням пропозиції нафти на світовому ринку та послабленням попиту. Водночас улітку й на початку осені ситуація була протилежною — нафтові котирування суттєво зростали.

У середині вересня вартість готового пального в Європі сягнула рекордних показників: близько 1650 доларів за тонну дизеля та 1400 доларів за тонну високооктанового бензину.

Однак згодом ситуація почала змінюватися. Експорт нафти з Перської затоки поступово відновлювався. У жовтні країни регіону, за винятком Оману, постачали на зовнішні ринки 18,4 млн барелів на добу. Це на 26% менше за довоєнний рівень, проте значно більше, ніж у період найгостріших перебоїв із постачанням.

«Найважливіша зміна полягає в тому, що світова пропозиція відновлюється швидше, ніж попит», — сказав Сергій Сапєгін.

Водночас попит на нафту у світі почав слабшати. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (IEA), цього року він скоротиться на 2,7 млн барелів на добу. Серед причин — високі ціни на енергоносії, погіршення економічної ситуації та підвищення енергоефективності.

13 листопада IEA переглянуло свої прогнози: замість очікуваного дефіциту нафти до кінця року агентство тепер передбачає її надлишок у четвертому кварталі. За даними організації, у жовтні світова пропозиція нафти зросла до 105,4 млн барелів на добу, а запаси за місяць збільшилися на 52 млн барелів. У Deutsche Bank також оцінили надлишок пропозиції на світовому ринку в жовтні приблизно у 1,7 млн барелів на добу.

Сапєгін пояснив, що від початку листопада нафта марки Brent подешевшала зі 111,56 до 86,60 долара за барель, тобто на 22,4%. Крім того, ринок став менш чутливим до тривожних новин із Перської затоки, оскільки бачить поступове відновлення експорту.

Для України особливе значення має здешевлення готового пального в Європі. За останні 30 днів ціна бензину А-95 знизилася з 1150 до 850 доларів за тонну, а дизеля — з 1500 до 1150 доларів.

Український гуртовий ринок відреагував на ці зміни досить швидко. За даними експерта, за 30 днів бензин А-95 у гурті подешевшав на 12,96 грн/л, а дизельне пальне — на 21,91 грн/л. На автозаправках зниження було значно скромнішим: на 7,74 грн/л для бензину та на 6,10 грн/л для дизеля.

Станом на наведені експертом дані середні ціни на пальне в Україні становлять:

Бензин А-95: роздрібна ціна — 82,26 грн/л, гуртова — 70,56 грн/л, розрахункова вартість імпорту — 60,72 грн/л.

Дизель: роздрібна ціна — 97,52 грн/л, гуртова — 80,27 грн/л, розрахункова вартість імпорту — 75,44 грн/л.

Водночас станом на 24 листопада надбавка роздрібних продавців до гуртової вартості становила 17,25 грн/л на дизелі та 11,70 грн/л на бензині. Це свідчить про те, що АЗС поки не повністю відобразили здешевлення пального на гуртовому ринку.

«Гуртовий ринок уже пройшов значно глибшу корекцію, ніж роздрібний, тому можемо очікувати, що частина здешевлення дійде до кінцевого споживача», — додав Сапєгін.

Про це заявив директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

У четвер, 26 листопада, українські мережі АЗС продовжили знижувати ціни на пальне.

Найбільші мережі автозаправок оновиливартість пального. Середня ціна літра бензину А-95 становить 82,45 грн, а дизеля — 98,18 грн.

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Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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