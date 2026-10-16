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НАБУ та САП повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. За даними слідства, вони підготували завідомо неправдиві висновки щодо вартості елітної нерухомості, придбаної дружиною високопосадовця Служби безпеки України.

У грудні 2023 року дружина посадовця придбала квартиру за 21,6 млн грн. Водночас у договорі купівлі-продажу її вартість, за даними слідства, навмисно знизили до 12,8 млн грн.

У квітні 2024 року адвокат, який діяв в інтересах подружжя, ініціював проведення оціночно-будівельної експертизи в КНДІСЕ. Вже у травні комісія експертів видала висновок, у якому встановили, що ринкова вартість цієї квартири становить 12,3 млн грн, тобто є нижчою за реальну на 9,3 млн грн. Для досягнення цього результату експерти умисно застосували для порівняння нерелевантні об'єкти нерухомості. Надалі цей документ використовувався стороною захисту як доказ у НАЗК, НАБУ та суді.

Того ж місяця детективи НАБУ, розслідуючи кримінальне провадження за фактом придбання квартири, призначили у ньому комісійну експертизу, яку 11 листопада 2024 року відкликали з проханням повернути матеріали без виконання.

Однак експерти проігнорували вимогу слідства та продовжили дослідження. Вони узгодили обмеження вартості об’єктів для порівняння не вище 2500–2600 дол. США за кв. м (замість ринкових 3000 дол. США) та свідомо обирали найдешевші пропозиції від 1550 дол. США, при цьому ігнорувавши інші наявні аналоги.

На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, але датували його 8 листопада 2024 року (тобто до відкликання детективом НАБУ). Показово, що копію висновку детективи отримали не від КНДІСЕ, а від адвоката підозрюваного високопосадовця. undefined

Відзначимо, що подібні маніпуляції з доказами були б неможливими за умови функціонування експертної установи при НАБУ. Керівництво Бюро вже кілька років поспіль наголошує на критичній необхідності створення незалежної експертної інституції. Це дозволило б усунути корупційні ризики, унеможливити зовнішній тиск на експертів та суттєво підвищити ефективність досудового розслідування у справах щодо топкорупції. Про це повідомляє НАБУ. НАБУ поскаржилося на Філатова через образи на адресу детектива. НАБУ тимчасово не прийматиме електронні звернення: як подати заяву. НАБУ спростувало гучний обшук в ексочільника Агенції оборонних закупівель, відео створив ШІ. Міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував житловий будинок і земельну ділянку в Чернівецькій області. Нерухомість розташована в селі Долішній Шепіт Вижницького району. НАБУ та САП провели слідчі у справі торгівлі санкціями РНБО – Борислав Береза.

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