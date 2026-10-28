Експертні виступи в рамках 7-го етеру Всеукраїнського марафону кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна 2026

Марафон кейсів Премії HR-бренд — місце відкритого шерінгу знань та досвіду українського бізнесу. Доєднуйтеся, щоб почути з перших вуст про виклики, пошук рішення та результати у цифрах в часи невизначеності та нестабільності.

Організатор Премії HR-бренд: Eclectic Talents Group.

29 жовтня 2026 року, початок о 14:00

Модераторка етеру: Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд.

Програма етеру:

HR-бренд у контексті ринку: що дані robota.ua розповідають про очікування кандидатів – виступ Юлії Бабаєвої, HRD robota.ua, Генерального партнера Премії HR-бренд

Ко-модерація блоку проєктів номінантів у номінації «Залучення талановитої молоді» разом з Генеральним партнером robota.ua:

Гранти на навчання і шлях до роботи – кейс PepsiCo Україна

Відкрий професію: комплекс профорієнтаційних заходів для молоді – кейс Інтерпайп

#МолодьUKRNAFTA: почни карʼєру там, де створюють енергію – кейс UKRNAFTA

«Міграція після фізичних втрат обʼєктів. Практичні кейси» — експертний діалог з Андрієм Самчишиним, General Manager Sun One, International Staffing Adviser, партнером Премії HR-бренд

Нестандартний рекрутинг. За межами резюме – кейс Centravis

«Табулька» для сталості бізнесу: комунікаційна стратегія залучення команди до HR-сервісів у смартфоні – кейс ТАС Агро

Розвиток компетенцій - інструмент оцінки 360° та ПІР в дії – кейс Приватбанку

Leader Х: екосистема розвитку лідерів MODUS X - кейс MODUS X

Homecoming - кейс Укрзалізниці

Участь безкоштовна за посиланням.

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