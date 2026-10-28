Експертні виступи в рамках 7-го етеру Всеукраїнського марафону кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна 2026
Марафон кейсів Премії HR-бренд — місце відкритого шерінгу знань та досвіду українського бізнесу. Доєднуйтеся, щоб почути з перших вуст про виклики, пошук рішення та результати у цифрах в часи невизначеності та нестабільності.
Організатор Премії HR-бренд: Eclectic Talents Group.
29 жовтня 2026 року, початок о 14:00
Модераторка етеру: Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд.
HR-бренд у контексті ринку: що дані robota.ua розповідають про очікування кандидатів – виступ Юлії Бабаєвої, HRD robota.ua, Генерального партнера Премії HR-бренд
Ко-модерація блоку проєктів номінантів у номінації «Залучення талановитої молоді» разом з Генеральним партнером robota.ua:
- Гранти на навчання і шлях до роботи – кейс PepsiCo Україна
- Відкрий професію: комплекс профорієнтаційних заходів для молоді – кейс Інтерпайп
- #МолодьUKRNAFTA: почни карʼєру там, де створюють енергію – кейс UKRNAFTA
- «Міграція після фізичних втрат обʼєктів. Практичні кейси» — експертний діалог з Андрієм Самчишиним, General Manager Sun One, International Staffing Adviser, партнером Премії HR-бренд
- Нестандартний рекрутинг. За межами резюме – кейс Centravis
- «Табулька» для сталості бізнесу: комунікаційна стратегія залучення команди до HR-сервісів у смартфоні – кейс ТАС Агро
- Розвиток компетенцій - інструмент оцінки 360° та ПІР в дії – кейс Приватбанку
- Leader Х: екосистема розвитку лідерів MODUS X - кейс MODUS X
- Homecoming - кейс Укрзалізниці
Участь безкоштовна за посиланням.