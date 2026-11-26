У Кам’янці-Подільському колишнього старшого слідчого поліції засудили за хабар у $1500, який він отримав за обіцянку закрити кримінальну справу про ДТП та повернути власнику автомобіль Geely. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробуванням на три роки. Також чоловік зобов’язався перерахувати 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Такі обставини встановив Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області у вироку від 23 жовтня 2026 року у справі №676/3114/26.

Слідчий попросив $1500 за закриття справи про ДТП

Історія почалася з аварії, яка сталася 16 грудня 2024 року на вулиці Привокзальній у Кам’янці-Подільському. Водій автомобіля Geely збив пішохода. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. До групи слідчих, які займалися розслідуванням ДТП, входив старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Кам’янець-Подільського районного управління поліції.

За версією обвинувачення, не пізніше вересня 2025 року правоохоронець вирішив отримати гроші за закриття справи та повернення автомобіля власнику. 14 листопада 2025 року під час особистої зустрічі він запропонував чоловікові заплатити $1500. За ці гроші слідчий обіцяв після завершення досудового розслідування закрити кримінальне провадження та повернути автомобіль Geely.

Чоловік погодився на пропозицію. Однак домовленість не виконали одразу. 15 січня 2026 року під час наступної зустрічі слідчий знову нагадав про $1500, які хотів отримати за закриття справи та повернення машини.

Того ж дня близько 16:18 вони зустрілися біля пологового будинку на вулиці Івана Виговського. За вказівкою правоохоронця чоловік сів до службового автомобіля Renault Duster. Під час поїздки він передав слідчому обумовлені $1500.

Після отримання грошей слідчий спробував їх обміняти

Отримавши долари, правоохоронець зателефонував знайомому та домовився про зустріч на стоянці магазину на Нігинському шосе. Як зазначено у вироку, слідчий хотів обміняти отримані долари на гроші знайомого, щоб приховати походження неправомірної вигоди.

Знайомий не знав, звідки взялися ці кошти, і погодився на обмін. Проте мав при собі лише $1000. Слідчий погодився отримати цю суму, а решту $500 знайомий мав передати йому пізніше. Однак завершити обмін без наслідків не вдалося. Того ж дня, 15 січня 2026 року, правоохоронця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Слідчий визнав провину та погодився перерахувати 150 тисяч гривень на ЗСУ

16 вересня 2026 року обвинувачений разом із прокурором та за участю захисника уклав угоду про визнання винуватості. Колишній слідчий повністю визнав провину та підтвердив, що добровільно погодився на умови угоди. Він також прийняв запропоноване покарання.

Окремим зобов’язанням стало перерахування 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Зробити це чоловік мав протягом 15 днів після затвердження угоди судом. Сторони погодили таке покарання:

п’ять років позбавлення волі;

заборона протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади, правоохоронних органах та місцевого самоврядування;

без конфіскації майна;

звільнення від відбування основного покарання з випробуванням на три роки.

Суд затвердив угоду та погодився з умовами покарання.

Чому суд не відправив експоліцейського до в’язниці

Під час розгляду справи суд врахував кілька обставин, які пом’якшували покарання. Зокрема, обвинувачений раніше не мав судимостей, позитивно характеризувався та мав нагороди. На його утриманні перебували двоє дітей. Крім того, з 2015 року він був офіційним опікуном недієздатного батька з інвалідністю I групи, який потребував стороннього догляду.

Серед пом’якшувальних обставин суд також назвав щире каяття, повне визнання вини та активне сприяння розслідуванню. Обставин, які обтяжували б покарання, суд не встановив. Окремо суд звернув увагу на те, що злочин документували під контролем правоохоронних органів. За матеріалами справи, вимагання грошей не було. Також у кримінальному провадженні не встановили потерпілих, а матеріальної шкоди приватним інтересам не завдали.

Ще одним аргументом на користь затвердження угоди стало зобов’язання засудженого перерахувати 150 тисяч гривень на потреби української армії. Водночас обвинувачення стосувалося корупційного кримінального правопорушення, за яке передбачене суворе покарання. Проте закон дозволяє в окремих випадках звільняти людину від відбування покарання з випробуванням, якщо суд затверджує угоду про визнання винуватості. Саме цю норму — абзац другий частини першої статті 75 Кримінального кодексу України — суд застосував у цій справі.

Яке покарання призначили колишньому слідчому

У підсумку суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 368 КК України та призначив йому п’ять років позбавлення волі. Також йому заборонили протягом трьох років обіймати посади в державних і правоохоронних органах та органах місцевого самоврядування. Однак від відбування п’ятирічного ув’язнення його звільнили з випробуванням. Іспитовий строк становить три роки.

Протягом цього часу засуджений повинен виконувати встановлені судом обов’язки. Зокрема, періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання. Також він не має права виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом. Крім того, суд зобов’язав його сплатити 8022,60 гривні за проведення експертиз.

Отже, колишній слідчий, який отримав $1500 за обіцянку закрити справу про ДТП та повернути автомобіль, отримав п’ять років позбавлення волі, але фактично залишився на волі з трирічним іспитовим строком. Однією з умов затвердженої угоди стало перерахування 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Такі обставини встановив Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області у вироку від 23 жовтня 2026 року у справі №676/3114/26.

Апеляційний суд змінив вирок водієві, причетному до аварії, яка сталася 14 жовтня 2022 року в селі Більська Воля Вараського району. Рішення ухвалили після звернення ювенальних прокурорів Рівненської обласної прокуратури.

У четвер, 12 листопада, на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох позашляховиків. Унаслідок зіткнення загинула 4-річна дитина, водія одного з автомобілів затримали.

Читай нас у