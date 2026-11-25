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Колишньому директору товариства, яке обслуговувало дороги Донецької області, оголосили підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

У 2023-2024 роках підприємство уклало 12 договорів з Донецькою ОДА щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Йшлося про укріплення узбіч, фрезування асфальтобетонного покриття, розподілення протиожеледних матеріалів тощо. Загальна вартість робіт складала 544 млн грн.

Проте слідство встановило, що за чотирма правочинами на загальну суму понад 387 млн грн очільник підрядної організації умисно вніс до податкових декларацій неправдиві відомості. Звітуючи про фінансово-господарську діяльність, він суттєво занизив або взагалі не зазначив суми ПДВ. Унаслідок цього бюджет недоотримав від товариства на 52,6 млн грн податків.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Донецькій області.

У разі доведення вини судом чоловікові загрожує штраф у розмірі, співмірному із сумою несплачених податків. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 260 тис. грн.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

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