Експосадовців Сокирянської колонії судитимуть за примусову безоплатну працю засуджених

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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва Міністерства юстиції завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника Сокирянської виправної колонії № 67 та начальника одного з відділень установи. Їх обвинувачують в експлуатації засуджених, яких змушували безоплатно працювати на території приватних домоволодінь.

Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

За даними слідства, посадовці використовували ув’язнених як безоплатну робочу силу для власних потреб, а також в інтересах сторонніх осіб, із якими прагнули налагодити дружні стосунки.

Засуджених вивозили до приватних домоволодінь, де вони виконували різноманітні будівельні та господарські роботи.

Зокрема, ув’язнених залучали до таких завдань:

рубання та пиляння дров;

завантаження деревини;

укладання тротуарної плитки;

прибирання прибудинкових територій.

За версією слідства, така практика тривала з початку 2026 року до липня, коли працівники ДБР викрили незаконну оборудку.

Під час обшуків правоохоронці зібрали докази незаконного використання праці засуджених. Обом посадовцям повідомили про підозру.

Наразі колишнього керівника колонії та начальника одного з її відділень звільнено із займаних посад. Матеріали досудового розслідування передано до суду для розгляду по суті.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

На Закарпатті двох посадовців установи виконання покарань № 9 обвинувачують у привласненні продуктів, призначених для харчування ув’язнених. За документами, списали понад 2 тонни хека та 900 кілограмів яловичини, однак фактично ці продукти засуджені та ув’язнені не отримали.

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