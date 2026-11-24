Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому судді Київського апеляційного адміністративного суду Ігорю Петрику. Його засудили до семи років позбавлення волі за хабар у розмірі 5 тисяч доларів. Рішення апеляції оголосили 24 листопада 2026 року, тож призначене покарання залишається чинним.

За матеріалами справи, Ігор Петрик отримав 5 тисяч доларів за ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Йшлося про справу за позовом суб’єкта підприємницької діяльності. За версією обвинувачення, неправомірну вигоду суддя отримав за рішення на користь позивача. Ще 9 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав Петрика винуватим в одержанні неправомірної вигоди. Його дії кваліфікували за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України.

Тоді суд призначив колишньому судді сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке йому належить. Також Петрику заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади. Колишній суддя намагався оскаржити це рішення. Однак Апеляційна палата ВАКС погодилася з висновками суду першої інстанції та не знайшла підстав для зміни вироку. Тому сім років ув’язнення, конфіскація майна та трирічна заборона обіймати державні посади залишаються в силі.

Ухвала апеляційної палати набрала законної сили одразу після проголошення. Водночас Петрик має право оскаржити її в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду. На це відведено три місяці. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Народний депутат Сергій Лабазюк, якого Вищий антикорупційний суд 23 листопада засудив до семи років позбавлення волі за спробу підкупу високопосадовців, повідомив про незгоду з рішенням і намір подати апеляцію.

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