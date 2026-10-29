Екссуддю Тандира засудили до 9 років ув’язнення за смертельну ДТП

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Колишнього суддю Олексія Тандира засудили до дев’яти років позбавлення волі за дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Тандир ще зможе оскаржити вирок в апеляційній інстанції.

Офіс Генпрокурора повідомив, що експертизою було встановлено, що Тандир почав гальмувати лише перед зіткненням. Після ДТП він відмовлявся від перевірки на стан сп’яніння, а під час примусового відбору біологічних зразків намагався підмінити їх водою та слиною.

«Розгляд справи супроводжувався численними спробами затягування процесу. За клопотаннями захисту не відбулося понад 50 судових засідань, було заявлено понад 30 відводів судді та прокурору. Обвинувачений також намагався вийти з-під варти шляхом мобілізації, однак суд не підтримав це клопотання», — зазначили там.

Раніше обвинувачений у збитті нацгвардійця екссуддя Тандир виступив із останнім словом.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 нетверезий голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть 23-річного службовця Національної гвардії на блокпосту.



Вища рада правосуддя дала згоду на тримання Тандира під вартою. Потім запобіжний захід підтвердив і Апеляційний суд, куди Тандир звертався з протестом.

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