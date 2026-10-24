Ексвіцепрем’єр Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України

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Олексій Кулеба став головою Опікунської ради Федерації баскетболу України.

У ФБУ зазначили, що на новій посаді Кулеба зосередиться на підтримці та розвитку українського баскетболу, розширенні співпраці з партнерами, залученні додаткових ресурсів для реалізації проєктів Федерації, розвитку спортивної інфраструктури та популяризації баскетболу серед дітей і молоді.

Кулеба раніше обіймав посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, голови Київської обласної державної адміністрації та заступника керівника Офісу Президента України.

Також він займався баскетболом зі шкільних років і здобув звання кандидата у майстри спорту з баскетболу.

Джерело: ФБУ.

Нагадаємо, на війні загинув колишній український баскетболіст Клим Лійв, який виступав у Вищій лізі та працював дитячим тренером. Незадовго до загибелі він отримав державну нагороду.

У Греції повідомили про затримання президента Грецької баскетбольної федерації Вангеліса Ліоліоса в межах розслідування щодо ймовірного маніпулювання матчами, хабарництва та інших порушень у баскетболі.

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