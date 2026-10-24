+16° Київ +11° Варшава +6° Вашингтон
$ 45.29 € 50.74 zł 11.53
$ 45.29 € 50.74 zł 11.53
+16° Київ +11° Варшава +6° Вашингтон
Головне Україна

Ексвіцепрем’єр Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України

UA.NEWS 24 Жовтня 2026 14:19
Ексвіцепрем’єр Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України
0:00 / 0:00

Олексій Кулеба став головою Опікунської ради Федерації баскетболу України. 

У ФБУ зазначили, що на новій посаді Кулеба зосередиться на підтримці та розвитку українського баскетболу, розширенні співпраці з партнерами, залученні додаткових ресурсів для реалізації проєктів Федерації, розвитку спортивної інфраструктури та популяризації баскетболу серед дітей і молоді.

Кулеба раніше обіймав посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, голови Київської обласної державної адміністрації та заступника керівника Офісу Президента України.

Також він займався баскетболом зі шкільних років і здобув звання кандидата у майстри спорту з баскетболу. 

Джерело: ФБУ.

Нагадаємо, на війні загинув колишній український баскетболіст Клим Лійв, який виступав у Вищій лізі та працював дитячим тренером. Незадовго до загибелі він отримав державну нагороду.

У Греції повідомили про затримання президента Грецької баскетбольної федерації Вангеліса Ліоліоса в межах розслідування щодо ймовірного маніпулювання матчами, хабарництва та інших порушень у баскетболі.

 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток