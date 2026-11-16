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Колишній заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник виступив на захист постачальника металу Владислава Соколова. Він заявив, що не вбачає складу злочину у справі щодо будівництва захисних споруд для енергетичних об'єктів Київської області.

"Це несправедливо. Я більш ніж упевнений, що з часом правоохоронці розберуться в цій історії. Там немає складу злочину. Просто немає. Є людина, яка повірила в голову області Калашника й побудувала захист на території всієї Київщини", – заявив Олійник.

За його словами, Соколов постачає арматуру всім генеральним підрядникам, залученим до будівництва захисту підстанцій Київщини.

Олійник також послався на роботи на підстанціях напругою 35 кВ та об'єктах когенерації, які, за його твердженням, уже захищені.

"Ця людина виконала всі завдання Калашника на сто відсотків. До нього як до підрядника й постачальника в мене немає зауважень", – сказав він.

На запитання про можливе завищення цін на металопродукцію Олійник відповів, що йому про це нічого не відомо. Водночас заявив, що не вірить у завищення, пославшись на керівника профільного департаменту КОВА Кравченка, який, на його переконання, не допустив би цього.

Однак на запитання, чи був Соколов генеральним підрядником на інших об'єктах, Олійник відповів, що його статус йому невідомий. За словами ексзаступника міністра, щодо об'єктів когенерації, наскільки він знає, взагалі не було договірних відносин.

Про це ексзаступник міністра з відновлення розповів в інтерв'ю УП.

Нагадаємо, що Фото: Соколов записав на 73-річну матір 17 автомобілів і розкішну нерухомість.

Нагадаємо, що у фігуранта справи Карфаген поліцейського Ценова знайшли маєток за понад $400 тисяч.

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