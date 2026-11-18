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Колишнього заступника мера Куп’янська засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду та колабораційну діяльність.

За даними прокуратури, у липні 2022 року під час окупації міста він добровільно обійняв посаду в незаконній адміністрації загарбників.

Зокрема, контролював роботу комунальних підприємств і займався перепідключенням електропостачання Куп’янського району до енергомереж так званої «ЛНР» та Росії.

Після звільнення міста чоловік утік до РФ і наразі перебуває в розшуку. Вирок ухвалили заочно.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

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