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Шістдесятирічний електромонтер сумського заводу «Насосенергомаш» Геннадій Хвостик дивом вижив після потужного ураження високовольтним струмом під час планової ревізії на підстанції на початку вересня. Через пробій високовольтної електричної дуги, провідником якої стала хмара промислового пилу, чоловік зазнав тяжких травм.

Чоловік дотримувався правил безпеки: користувався спеціальною ізолювальною штангою і тримався на відстані щонайменше одного метра від сусіднього роз’єднувача, який перебував під високою напругою у 6000 вольт. Попри це, через пробій струм пройшов крізь праву руку та вийшов через ліве передпліччя й кисть, повністю зруйнувавши тканини. Пацієнта доставили до Центру термічної травми та пластичної хірургії Лікарні Святого Луки у Львові.

Лікарям довелося ампутувати ліву руку задля запобігання летальному результату від зараження крові. Водночас праву кінцівку вдалося врятувати: хірурги провели серію висічень змертвілих тканин та закрили рани методом вільної аутодермопластики, пересадивши пацієнтові власну шкіру.

Наразі пересаджена шкіра приживається, а за станом пацієнта продовжують спостерігати медики. Після завершення курсу лікування та реабілітації чоловік планує вийти на пенсію, оскільки більше не зможе працювати за фахом.

Джерело: Перше медичне об'єднання Львова.

У Миколаєві лікарі провели складну операцію 35-річному захиснику, який втратив пальці кисті під час оборони України. Щоб повернути чоловікові можливість повноцінно користуватися рукою та захоплювати предмети, хірурги пересадили на неї другий палець зі стопи.

Завдяки рішенню родини 17-річного хлопця, який загинув у ДТП, вдалося врятувати п’ятьох людей. Рідні дали згоду на посмертне донорство, що дозволило медикам провести п’ять трансплантацій органів. Серед тих, хто отримав шанс на нове життя, — двоє дітей.

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