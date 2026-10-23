Єлизавета Ясько подала на аліменти Міхеіла Саакашвілі

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько подала позов проти свого цивільного чоловіка, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Судова справа триває з квітня 2026 року. Депутатка вимагає стягнути аліменти на спільну доньку та позбавити Саакашвілі батьківських прав. Ясько повідомила про народження доньки 1 червня 2023 року. Батьком дівчинки є Міхеіл Саакашвілі. Доньку назвали Жасмін.

У деклараціях за 2021–2022 роки депутатка вказувала Саакашвілі як людину, з якою спільно проживала, хоча офіційно вони не перебували у шлюбі. З 2023 року він зник із її декларацій, однак там залишилася інформація про спільну доньку — Жасмін Міхеілівну.

Що Ясько говорила про Саакашвілі раніше

У вересні 2024 року в інтерв’ю «Главкому» Єлизавета Ясько розповідала про своє ставлення до ситуації навколо Саакашвілі. Вона зазначила, що більше не їздить до Грузії, а також висловилася про рішення колишнього президента повернутися до країни. «Він перебуває у своїй реальності, дуже непростій. Міхеіл поклав своє, по суті, життя заради Грузії і завдав багато болю різним людям тим, що повернувся туди зараз. А все заради чого? Заради майбутнього Грузії. Ми бачимо, що, на жаль, цей крок не виправдав себе», — сказала тоді Ясько.

Нині предметом судового розгляду є питання утримання їхньої доньки та батьківських прав Саакашвілі. Деталі доказів, на яких ґрунтується позов, у матеріалі не розкриваються.

Чому стягнути аліменти може бути простіше

Адвокат Дмитро Бузанов у коментарі «Главкому» пояснив, як може розвиватися судова справа. Він наголосив, що обоє батьків зобов’язані утримувати дитину до повноліття. Цей обов’язок не залежить від того, чи перебувають батьки у шлюбі та які стосунки між ними. За словами юриста, навіть якщо суд позбавить батька батьківських прав, це не звільнить його від обов’язку сплачувати аліменти. Тому головним питанням у цій частині справи може стати розмір виплат.

«Тож питання не в тому, чи стягне суд аліменти, а в тому, скільки саме. Позивачка просить третину доходу відповідача. Суд може погодитися або зменшити частку, якщо відповідач доведе, що в нього скрутне становище, інші діти чи проблеми зі здоров’ям», — пояснив Бузанов. Юрист також зазначив, що аліменти за загальним правилом присуджують від дня подання позову. У цьому випадку йдеться про квітень 2026 року.

Позбавлення батьківських прав — складніше питання

Інша вимога Ясько — позбавити Міхеіла Саакашвілі батьківських прав. За словами адвоката, суди розглядають такий крок як крайній захід. Для цього недостатньо лише факту, що батько живе окремо від дитини або не сплачує аліменти.

Суд має з’ясувати, чи ухиляється батько від виконання своїх обов’язків свідомо та без поважних причин. Також важливо встановити, чи цікавиться він життям дитини, чи підтримує з нею зв’язок і чи намагався змінити ситуацію.

Бузанов наголосив, що результат залежатиме від доказів, які надасть позивачка. Якщо вони підтвердять, що батько тривалий час не спілкується з донькою, не бере участі в її вихованні та не намагається підтримувати стосунки, суд може врахувати це під час розгляду справи. Якщо доказів буде недостатньо, у вимозі про позбавлення батьківських прав можуть відмовити.

«У справі все вирішать докази. Якщо позивачка доведе, що батько роками не цікавиться донькою, не підтримує зв’язку навіть дистанційно, не утримує її і не намагався змінити ситуацію, шанси добрі. Якщо доказів мало, суд, скоріше, відмовить у позові про позбавлення батьківських прав», — зазначив адвокат.

Що ще враховуватиме суд

За словами Бузанова, у таких справах важливим є висновок органу опіки та піклування — служби, яка оцінює обставини, пов’язані з інтересами дитини. Суд має врахувати цей висновок під час розгляду вимоги про позбавлення батьківських прав. Адвокат також звернув увагу на зміни в процедурі розгляду таких справ, які, за його словами, діють із 5 серпня 2026 року. Йдеться про обов’язкову участь прокурора у справах щодо позбавлення батьківських прав.

Отже, суд має окремо розглянути дві вимоги Єлизавети Ясько: стягнення аліментів на доньку та позбавлення Міхеіла Саакашвілі батьківських прав. Рішення залежатиме від обставин справи та доказів, які нададуть сторони. Наразі немає підстав стверджувати, що суд уже задовольнив будь-яку з цих вимог. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» про судові справи та сімейні конфлікти українських народних депутатів.