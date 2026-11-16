Енергетики ДТЕК за тиждень відновили світло для понад мільйона українських родин

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Протягом тижня з 9 по 15 листопада аварійні бригади ДТЕК повернули електропостачання для понад 1,1 мільйона сімей у чотирьох областях України, які залишилися без світла через постійні російські атаки на енергосистему.

«Протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 1,4 тисячі населених пунктів, знеструмлених через російські обстріли», — зазначили в компанії, підкресливши, що через посилення ворожих ударів уже майже два місяці поспіль фахівці щотижня повертають світло понад мільйону домогосподарств.

Найбільше відновлень за цей період здійснили на Дніпропетровщині, де світло повернули для 439,2 тисячі осель, а також на Одещині (306,2 тисячі), Київщині (понад 209,2 тисячі) та Донеччині (157,3 тисячі), причому до ремонтних робіт енергетики беруться одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС.

Джерело: ДТЕК.

Російські війська атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики. В обох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Енергетики готуються розпочати ремонт, щойно це дозволить безпекова ситуація.

У п’ятницю, 13 листопада, в Україні застосували графіки відключення електроенергії. Обмеження діють у більшості регіонів країни. Водночас в окремих районах Київської області, а також на Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Чернігівщині та Черкащині запроваджено аварійні відключення, під час яких погодинні графіки не діють.

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