Епіфаній відповів, що сказав би патріарху Кирилу під час особистої зустрічі

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав ідеологію «русского мира» людиновбивчою. Він також заявив, що Російська православна церква стала частиною державної машини РФ і відкрито підтримує війну проти України.

Так Митрополит Епіфаній відповів на запитання, що сказав би патріарху Московському Кирилу, який підтримує вторгнення та обіцяє російським солдатам прощення гріхів у разі загибелі на війні.

«Навряд чи ми зустрінемося в найближчому майбутньому. Але ми покликані свідчити правду. І ми свідчимо як Православна церква України про правду, про те, що ця ідеологія, співтворцем якої є кривавий патріарх Гундяєв, є ідеологією людиновбивчою. І ми бачимо, що проповідь цієї ідеології декілька десятиліть пропагувалася практично, привела до таких негативних наслідків», – сказав митрополит Епіфаній.

За словами Епіфанія, Православна церква України засудила ідеологію «русского мира» як єресь. Він зазначив, що її згубність визнають також православні богослови в різних країнах, а відповідне засудження підтвердили й на рівні Конференції європейських церков.

Він також звинуватив очільника РПЦ у відкритій підтримці агресії. За словами предстоятеля ПЦУ, церква в Росії фактично стала частиною державної системи та підтримує політику Володимира Путіна.

Епіфаній зауважив, що спочатку підтримка війни з боку РПЦ була переважно мовчазною, однак останніми роками вона стала відкритою. Зокрема, йдеться про участь церковного керівництва в заходах, благословення військових і зброї та представлення війни як боротьби за святе.

«Ми знаємо, що ця війна є не священною, а диявольською», – наголосив митрополит.

Він нагадав, що Вселенський патріарх Варфоломій також називав війну Росії проти України диявольською. Епіфаній підкреслив, що війна приносить людям горе та смерть і не може вважатися священною.

Про це він сказав у інтерв’ю «Радіо «Свобода».

До цього Епіфаній розкрив останнє пророцтво Патріарха Філарета.

Раніше повідомлялося, що прощання з Патріархом Філаретом у Києві тривало три дні.

Також, подружжя Зеленських взяло участь у церемонії прощання з патріархом Філаретом.

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