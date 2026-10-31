ЄС готує затвердження останніх €45 млрд кредиту для України: куди спрямують кошти

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Європейська комісія запустила процедуру, за якою країни Євросоюзу мають затвердити другу половину кредиту для України — 45 млрд євро. Кошти планують виплатити до кінця 2027 року, причому більшу частину фінансування спрямують на розвиток української оборонної промисловості.

Євросоюз раніше погодив для України кредитну програму обсягом 90 млрд євро до кінця 2027 року. Половину цієї суми планують виплатити у 2026 році.

30 жовтня Єврокомісія запропонувала механізм, за яким країни ЄС зможуть затвердити решту фінансування — 45 млрд євро, або близько 50,4 млрд доларів.

Єврокомісія також позитивно оцінила стратегію фінансування, яку представила Україна. Відповідно до запропонованого розподілу, кошти спрямують на два основні напрями:

13,3 млрд євро — на підтримку державного бюджету України;

31,7 млрд євро — на розвиток української оборонної промисловості.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості передбачуваного фінансування для України.

«Цією пропозицією ми забезпечуємо Україні так потрібну передбачуваність і допомагаємо підтримувати роботу основних державних служб», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Лідери Євросоюзу погодили кредитну програму на 90 млрд євро наприкінці 2025 року. Фінансування залучили через спільні запозичення ЄС.

Таке рішення ухвалили після того, як країнам Євросоюзу не вдалося домовитися про використання заморожених російських активів для фінансування України.

Отже, запропонований Єврокомісією механізм має забезпечити затвердження останніх 45 млрд євро кредиту, які Україна планує отримати до кінця 2027 року. Основну частину цих коштів передбачено для підтримки та розвитку вітчизняного оборонного виробництва.

Про це повідомляє Reuters.

У 2027 році Україні може не вистачити 70 млрд євро для покриття фінансових потреб. Через це Європейський Союз планує переконати Велику Британію та Канаду збільшити внески на підтримку Києва. Переговори щодо додаткового фінансування мають відбутися на найвищому рівні.

Нагадаємо, Фінляндія надасть кредит у розмірі 50 млн євро Міжнародній асоціації розвитку (IDA), яка входить до Групи Світового банку. Кошти планують спрямувати на фінансування відбудови України.

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