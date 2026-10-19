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Росіяни прогресують у створенні власної космічної мережі інтернету, намагаючись обійти Україну у використанні Starlink на полі бою та навіть у глибокому тилу. Принаймні, про це свідчить заява радника президента з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова (Флеша).

В інтерв'ю Associated Press він розповів, що приблизно через 6 місяців РФ може розгорнути повне супутникове покриття на території України. А значить – зможе керувати ударними дронами та ракетами в режимі реального часу.

Днями ж стало відомо, що російський супутник «Космос» здійснив небезпечний маневр на орбіті та впритул наблизився до апарату, знімками якого користується розвідка України. Йшлося про відстань у кілька десятків метрів, що у космічному вимірі означає майже зіткнення.

UA.News розповідає про військові ризики російського аналогу Starlink, провокації та космічний вимір збройних перегонів, а також що кажуть українські експерти про новий виток ескалації з боку Росії.



Російський «Рассвет» проти українського неба



Російська супутникова система «Рассвет» може стати одним із найсерйозніших технологічних викликів для України та Європи, вважає радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов «Флеш».

За його словами, російські супутники вже дають тимчасове покриття над Україною, коли пролітають над її територією. Такий зв'язок доступний упродовж 30–40 хвилин.

Якщо ж росіяни розбудують власну мережу «Рассвет», то зможуть керувати в режимі реального часу ударними та розвідувальними дронами, та навіть дешевими ракетами, зокрема «Бандероль» та «Дан-М». Водночас українські засоби радіоелектронної боротьби можуть послабити захист.

За словами Бескрестнова, російські інженери вже мали змогу випробовувати методи глушіння на працездатній системі Starlink. Україна ж мусить готуватися до протидії мережі, яка ще не розгорнута повністю.

«На той час, коли Росія почне використовувати цю систему для атак на нашу інфраструктуру й на нас самих, ми вже повинні розробити засоби протидії, виготовити їх у великій кількості та розгорнути для захисту», – пояснив «Флеш».



Російська альтернатива Starlink



«Рассвет» — це проєкт низькоорбітальної супутникової мережі, яку розробляє російська компанія «Бюро 1440». Її призначення — забезпечувати широкосмуговий зв'язок, зокрема там, де немає стабільного наземного покриття. За своєю базовою концепцією система нагадує американський Starlink компанії SpaceX.

Росія розвиває цей проєкт не лише для цивільного супутникового інтернету. На тлі обмеження доступу російських військових до нелегально використовуваних терміналів Starlink Москва отримує стимул створити власну мережу, яка працюватиме під її контролем.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), перші 16 серійних супутників «Рассвет» запустили в березні 2026 року, а ще 16 — у липні. На кінець липня супутникове угруповання вже забезпечувало російським силам певні вікна зв'язку над Україною. Водночас для повноцінного безперервного покриття потрібне значно більше апаратів.

Російська сторона раніше заявляла про плани розвивати мережу й надалі, а комерційний запуск пов'язували з 2027 роком. Незалежні аналітики водночас звертають увагу на розрив між амбіціями Москви та фактичною кількістю супутників на орбіті.



Як супутниковий зв'язок може змінити російські атаки на Україну



Найнебезпечніший сценарій — не просто поява в Росії супутникового інтернету, а інтеграція такого зв'язку в єдину систему управління безпілотниками, розвідкою та ударами.

Зараз можливості російських операторів залежно від типу дрона, маршруту й обладнання обмежені дальністю зв'язку, особливостями навігації та протидією українських засобів радіоелектронної боротьби. Супутниковий канал може допомогти передавати команди на великі відстані, отримувати дані й змінювати завдання під час польоту.

У разі успішного розгортання «Рассвет» російські військові потенційно зможуть:

Коригувати маршрути ударних дронів у польоті. Якщо безпілотник має відповідний термінал і систему керування, оператор може змінити його курс залежно від ситуації.

Полювати на рухомі цілі. Супутниковий зв'язок може допомогти передавати оновлені координати й коригувати атаку на транспорт, мобільні військові об'єкти або інші цілі.

Зменшити ефективність частини засобів РЕБ. Якщо управління здійснюється через супутниковий канал, глушіння традиційного радіозв'язку між оператором і дроном може виявитися недостатнім.

Краще координувати розвідку й удари. Дані з розвідувальних безпілотників можна швидше передавати командним пунктам, а потім використовувати для коригування ударних платформ.

Проте супутниковий зв'язок сам собою не робить будь-яку зброю керованою в реальному часі. Для цього потрібні сумісний термінал, система передавання команд, навігаційне обладнання та відповідна архітектура управління. Результат залежатиме також від стійкості каналу до перешкод і здатності оператора отримувати достовірні дані про ціль.

Заява Сергія Бескрестнова — це попередження про потенційну зміну балансу технологічних можливостей у війні. Якщо Росія розгорне «Рассвет» та інтегрує його в системи управління ударними дронами, українській ППО доведеться протидіяти гнучкішим і потенційно точнішим атакам.



Як може оборонятися Україна



По-перше, розробляти засоби протидії саме супутниковим каналам. Потрібні випробування різних методів радіоелектронного впливу, перевірка їхньої ефективності проти конкретних терміналів і систем навігації. Важливо не припускати, що один універсальний засіб зможе нейтралізувати всі варіанти російських безпілотників.

По-друге, розширювати пасивні та активні системи виявлення. Якщо дрон складніше знешкодити через втрату зв'язку, його потрібно вчасно виявляти й перехоплювати фізично. Це передбачає розвиток радарів, акустичних датчиків, мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів і недорогих засобів ураження.

По-третє, не покладатися лише на РЕБ. Електронна боротьба має працювати в одному контурі з радіолокаційним виявленням, системами управління ППО, засобами перехоплення та аналізом даних про повітряну обстановку.

Цей підхід відповідає висновкам американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). У дослідженні Drone Saturation: Russia’s Shahed Campaign від 13 травня 2025 року аналітики наголосили, що проти масованих атак дешевими дронами потрібна багатошарова оборона, яка поєднує акустичні датчики, інтегровані системи управління, РЕБ, мобільні групи та дешеві перехоплювачі.

Важливо й те, що Україна має готуватися не лише до зміни технологій зв'язку, а й до збільшення кількості одночасних атак. Навіть якщо значна частина російських дронів буде збита, масований запуск здатен перевантажити систему виявлення, управління та розподілу цілей.

Україні не варто розраховувати на одну технологію, яка нейтралізує «Рассвет». Потрібен комплекс заходів, які дадуть ефект навіть у разі прискореного розгортання російської мережі. Міністерство оборони України вже визначило розвиток військових космічних спроможностей одним зі стратегічних напрямів. Однак для створення повноцінної системи потрібні не лише супутники, а й наземні станції, канали передачі даних, захищене програмне забезпечення та інтеграція з військовими системами управління.



Провокації проти супутників західних країн



Вже не першу спробу росіян перенести потенційну війну на космічну орбіту відстежив американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Там заявили, що 15 жовтня 2026 року, згідно з даними комерційної космічної розвідки, російський супутник «Космос-2612» рухається по траєкторії, яка приведе його в безпосередню близькість від зареєстрованого в США комерційного супутника. Цей супутник експлуатується фінською компанією ICEYE та надає дані для української розвідки.

За даними сервісу, о 02:06 за всесвітнім координованим часом (UTC) 19 жовтня російський супутник перебував приблизно за 640 метрів позаду ICEYE-X36 і на два кілометри вище за нього. О 16:07 UTC відстань між апаратами скоротилася до 26 метрів.

За останіми даними satellitemap.space, «Космос-2612» перебуває на висоті близько 547 кілометра над Землею, тоді як ICEYE-X36 - на висоті близько 545 кілометра.



Ця активність розпочалася у квітні 2026 року, коли РФ запустила шість супутників — від «Космоса» до «Космоса» 2614 — на низьку навколоземну орбіту (ННО). Через місяць п’ять із цих супутників виконали високоенергетичні маневри, в результаті яких нахил їхніх орбіт було збільшено до площини орбіти супутника ICEYE.

Такі рухи були незвичайними, оскільки супутники на орбіті, як правило, уникають маневрів, що змінюють площину орбіти. Адже вони вимагають великої кількості пального. Кілька російських апаратів наблизилися до комерційного супутника у травні 2026 року. При цьому «Космос-2609» наблизився до нього на відстань усього 2,5 кілометра. Це сталося 26 травня.



Однак жоден із супутників «Космосу» у цей період не виконував маневрів, що дозволяють залишатися в одній площині (або бути компланарними) із супутником ICEYE, тому їхні орбітальні площини поступово розходилися. Потім, протягом двох тижнів, починаючи з 30 вересня 2026 року, «Космос 2612» виконав низку нових маневрів, які повернули його і вивели майже на ту саму висоту, що й комерційний супутник.

Раніше Росія проводила випробування з запуску об’єктів із супутників на орбіті, які один високопоставлений американський чиновник у 2017 році описав як «матрьошку» і заявив, що вони «мають характеристики системи озброєння».

У липні 2020 року «Космос-2543» запустив об’єкт, який рухався зі швидкістю до 186 метрів на секунду відносно супутника. І США, і Велика Британія згодом публічно засудили це випробування, зазначивши, що воно мало ознаки протикосмічної зброї. У 2026 році командувач Космічного командування США заявив, що «очевидно», що Росія розгортає «космічну зброю» за допомогою «Космосу-2558».



Павло Лакійчук: прецедент не лише для України, а й для всього світу



Насамперед треба взяти до уваги, що до комерційного апарату на орбіті наближався російський «Космос», а він — саме військового призначення. Усе, що називається «Космос», — для росіян це лише прикриття. Якщо подивитися на реальні характеристики таких апаратів, то можна побачити, що вони мають інші назви та параметри, наголошує керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

«Те, що може відбутися зараз, здатне створити прецедент не лише для України, а й для всього світу. Ще у 1967-му році було ухвалено міжнародну угоду про космос, відому як Договір про космос. Її положення можна умовно порівняти з п'ятою статтею НАТО: космос не повинен використовуватися для ведення війни.

Однак якщо уважно прочитати цей договір, стає зрозуміло, що навколоземна орбіта фактично залишається в певній сірій зоні. Заборона на ведення бойових дій у космосі передбачалася за замовчуванням, але прямо й вичерпно цей принцип не прописаний.

Розміщувати на орбіті розвідувальні супутники, військові супутники зв'язку дозволено. Але це не означає, що можна влаштовувати війну між супутниками. Саме такого розвитку подій намагалися уникнути, хоча окремої чіткої заборони на подібні дії в договорі немає.

Якщо росіяни зараз підуть на такий крок, це стане небезпечним прецедентом. Фактично йтиметься про перенесення потенційної війни на орбіту. І це може загрожувати Україні навіть менше, ніж іншим країнам, адже в нашому випадку йдеться, зокрема, про супутникові розвідувальні дані, які ми отримуємо.

Загалом, це новий рівень ескалації. Важко навіть підібрати точне визначення того, що відбувається. Фактично світ опиняється перед перспективою перенесення воєнного протистояння в космос.

У космосі зовсім інші відстані та умови. Кожен супутник рухається своєю орбітою. Але якщо один апарат починає змінювати траєкторію і цілеспрямовано наближатися до іншого, це вже не звичайна ситуація. У цьому випадку повідомлялося, що відстань між супутниками скоротилася приблизно до 26 метрів. Для космосу це надзвичайно мала відстань.

Такий маневр може бути цілеспрямованою демонстрацією можливостей: Росія показує, що за бажання може вивести з ладу чужий супутник. У будь-якому разі подібні дії становлять серйозну загрозу.

Це нагадує небезпечне маневрування на морі, коли один корабель навмисно наближається до іншого, створюючи ризик зіткнення. Є показовий історичний приклад — так званий навал Багдашина у 1988 році. Після ухвалення Конвенції ООН з морського права американські кораблі вирішили продемонструвати право мирного проходу в Чорному морі, на південь від Криму. Назустріч їм вийшли два радянські кораблі. Вони не відкривали вогонь, а просто таранили американські судна.

Цей інцидент увійшов в історію як навал Багдашина — за прізвищем командира радянського корабля «Беззаветный», який брав участь у протистоянні. Фактично йшлося про грубе порушення норм безпеки на морі. Однак у російській військовій традиції цей епізод досі можуть подавати як героїчний вчинок. Тоді як для інших це приклад небезпечної поведінки та нехтування міжнародними правилами. Не виключено, що зараз ми можемо побачити аналогічний сценарій, тільки вже не на морі, а в космосі».

Павло Лакійчук звертає увагу, що росіяни вже не відчувають страху перед ядерним апокаліпсисом та нагнітають відповідну риторику. У цьому контексті ситуація із супутниками є надзвичайно важливою і небезпечною. Так само Україні та партнерам варто готуватися і до створення космічної мережі інтернету для керування озброєнням.

«Що стосується прогнозів щодо створення російського супутникового угруповання. Росія справді може з часом створити супутникове угруповання різного призначення. Наприклад, вивести на відповідні орбіти супутники, здатні забезпечувати спостереження за територією України. Чи зможуть росіяни реалізувати всі свої плани, зокрема щодо організації постійного покриття певних районів, — питання відкрите.

Російська система, яку іноді порівнюють зі Starlink, — це окрема історія. Але те, що Росія прагне посилити супутникову розвідку над Україною, — факт. Це не означає, що росіяни обов'язково досягнуть своєї мети. Але набагато краще бути готовими до такого розвитку подій, ніж зіткнутися з ним зненацька.

Щоб зрозуміти, що протидія супутниковим системам можлива, достатньо згадати, що росіяни глушать Starlink і GPS. Отже, існують способи боротьби й із супутниковими системами зв'язку. До цього також потрібно готуватися».

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